Снова без Яремчука. Олимпиакос устроил погром над клубом АЕК
Украинец просидел 5-й матч подряд на замене
В воскресенье, 24 ноября, прошли матчи 12-го тура чемпионата Греции.
«Олимпиакос» на своем стадионе принимал прямого конкурента по таблице «АЕК».
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Поединок закончился уверенным триумфом хозяев со счетом 4:1. В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, а вот во второй половине встречи «Олимпиакос» реализовал три момента и устроил погром. Героем матча стал нападающий хозяев Аюб Эль-Кааби, оформивший хет-трик.
Интересно, что за «АЕК» отличился Golden Boy-2015 и бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль.
Украинский форвард Роман Яремчук начал матч со скамейки запасных, однако на поле так и не появился.
Благодаря победе «Олимпиакос» поднялся на первое место чемпионата Греции. «АЕК» расположился на четвертой позиции.
Чемпионат Греции. 12-й тур, 24 ноября
«Олимпиакос» – «АЕК» – 4:1
Голы: Эль-Кааби, 7 (пен.), 49, 51, Мартинш, 62 – Марсьяль, 43
Удаление: Ламела, 81
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Олимпиакос Пирей
|12
|7
|3
|2
|21 - 10
|24
|2
|ПАОК
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|3
|Панатинаикос
|12
|6
|4
|2
|12 - 8
|22
|4
|АЕК
|12
|6
|3
|3
|17 - 8
|21
|5
|Арис Салоники
|12
|6
|3
|3
|17 - 11
|21
|6
|Панетоликос
|12
|5
|3
|4
|13 - 10
|18
|7
|Астерас Триполис
|12
|4
|4
|4
|13 - 12
|16
|8
|ОФИ
|12
|4
|4
|4
|17 - 20
|16
|9
|Атромитос
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|10
|Пансерраикос
|12
|4
|1
|7
|16 - 22
|13
|11
|Волос
|12
|4
|1
|7
|10 - 18
|13
|12
|Левадиакос
|11
|1
|6
|4
|12 - 19
|9
|13
|Ламия
|12
|1
|5
|6
|9 - 18
|8
|14
|Калитея
|12
|0
|7
|5
|9 - 18
|7
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