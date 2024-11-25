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  4. Снова без Яремчука. Олимпиакос устроил погром над клубом АЕК
Греция
25 ноября 2024, 02:21 | Обновлено 25 ноября 2024, 02:29
26
0

Снова без Яремчука. Олимпиакос устроил погром над клубом АЕК

Украинец просидел 5-й матч подряд на замене

25 ноября 2024, 02:21 | Обновлено 25 ноября 2024, 02:29
26
0
Снова без Яремчука. Олимпиакос устроил погром над клубом АЕК
ФК Олимпиакос. Роман Яремчук

В воскресенье, 24 ноября, прошли матчи 12-го тура чемпионата Греции.

«Олимпиакос» на своем стадионе принимал прямого конкурента по таблице «АЕК».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок закончился уверенным триумфом хозяев со счетом 4:1. В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, а вот во второй половине встречи «Олимпиакос» реализовал три момента и устроил погром. Героем матча стал нападающий хозяев Аюб Эль-Кааби, оформивший хет-трик.

Интересно, что за «АЕК» отличился Golden Boy-2015 и бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль.

Украинский форвард Роман Яремчук начал матч со скамейки запасных, однако на поле так и не появился.

Благодаря победе «Олимпиакос» поднялся на первое место чемпионата Греции. «АЕК» расположился на четвертой позиции.

Чемпионат Греции. 12-й тур, 24 ноября

«Олимпиакос» – «АЕК» – 4:1

Голы: Эль-Кааби, 7 (пен.), 49, 51, Мартинш, 62 – Марсьяль, 43

Удаление: Ламела, 81

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Олимпиакос Пирей 12 7 3 2 21 - 10 24
2 ПАОК 12 7 2 3 21 - 13 23
3 Панатинаикос 12 6 4 2 12 - 8 22
4 АЕК 12 6 3 3 17 - 8 21
5 Арис Салоники 12 6 3 3 17 - 11 21
6 Панетоликос 12 5 3 4 13 - 10 18
7 Астерас Триполис 12 4 4 4 13 - 12 16
8 ОФИ 12 4 4 4 17 - 20 16
9 Атромитос 11 4 2 5 16 - 16 14
10 Пансерраикос 12 4 1 7 16 - 22 13
11 Волос 12 4 1 7 10 - 18 13
12 Левадиакос 11 1 6 4 12 - 19 9
13 Ламия 12 1 5 6 9 - 18 8
14 Калитея 12 0 7 5 9 - 18 7
Полная таблица

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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