Снова без Яремчука. Олимпиакос устроил погром над клубом АЕК

В воскресенье, 24 ноября, прошли матчи 12-го тура чемпионата Греции.

«Олимпиакос» на своем стадионе принимал прямого конкурента по таблице «АЕК».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок закончился уверенным триумфом хозяев со счетом 4:1. В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, а вот во второй половине встречи «Олимпиакос» реализовал три момента и устроил погром. Героем матча стал нападающий хозяев Аюб Эль-Кааби, оформивший хет-трик.

Интересно, что за «АЕК» отличился Golden Boy-2015 и бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль.

Украинский форвард Роман Яремчук начал матч со скамейки запасных, однако на поле так и не появился.

Благодаря победе «Олимпиакос» поднялся на первое место чемпионата Греции. «АЕК» расположился на четвертой позиции.

Чемпионат Греции. 12-й тур, 24 ноября

«Олимпиакос» – «АЕК» – 4:1

Голы: Эль-Кааби, 7 (пен.), 49, 51, Мартинш, 62 – Марсьяль, 43

Удаление: Ламела, 81

Турнирная таблица