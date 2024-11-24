Килиан МБАППЕ: «Лучшие игроки в Реале, и мы готовы побеждать»

24 ноября состоялся матч 14-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и «Реалом» (0:3). Звездный нападающий сливочных Килиан Мбаппе после матча высказался об отношениях с вингером «Королевского клуба» Винисиусом Жуниором:

«У меня очень хорошие отношения с Винисиусом. Лучшие игроки в Реале, и мы готовы побеждать. Я удивлен, потому что не знал качества игроков Кастильи».

В матче против «Леганеса» Мбаппе открыл счет на 43-й минуте с передачи Винисиуса Жуниора. Килиан провел на поле 83 минуты, после чего был заменен легендарным полузащитником Лукой Модричем.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» во всех турнирах 16 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 голевых передачи.