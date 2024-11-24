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  4. Килиан МБАППЕ: «Лучшие игроки в Реале, и мы готовы побеждать»
Испания
24 ноября 2024, 22:53 |
120
1

Килиан МБАППЕ: «Лучшие игроки в Реале, и мы готовы побеждать»

Звездный нападающий высказался об уровне игроков в «Кастилье»

24 ноября 2024, 22:53 |
120
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Килиан МБАППЕ: «Лучшие игроки в Реале, и мы готовы побеждать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

24 ноября состоялся матч 14-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и «Реалом» (0:3). Звездный нападающий сливочных Килиан Мбаппе после матча высказался об отношениях с вингером «Королевского клуба» Винисиусом Жуниором:

«У меня очень хорошие отношения с Винисиусом. Лучшие игроки в Реале, и мы готовы побеждать. Я удивлен, потому что не знал качества игроков Кастильи».

В матче против «Леганеса» Мбаппе открыл счет на 43-й минуте с передачи Винисиуса Жуниора. Килиан провел на поле 83 минуты, после чего был заменен легендарным полузащитником Лукой Модричем.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» во всех турнирах 16 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 голевых передачи.

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Реал Мадрид Кастилья Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Реал Мадрид Леганес Леганес - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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Nick.Grabowski
То просто Мбаппе та Реал Мадрид в УПЛ не грають.
Аби грали, то вище 3го місця в УПЛ не піднімалися. 
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