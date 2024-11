Килиан МБАППЕ: «Лучшие игроки в Реале, и мы готовы побеждать»

24 ноября состоялся матч 14-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и «Реалом» (0:3). Звездный нападающий сливочных Килиан Мбаппе после матча высказался об отношениях с вингером «Королевского клуба» Винисиусом Жуниором:

«У меня очень хорошие отношения с Винисиусом. Лучшие игроки в Реале, и мы готовы побеждать. Я удивлен, потому что не знал качества игроков Кастильи».

В матче против «Леганеса» Мбаппе открыл счет на 43-й минуте с передачи Винисиуса Жуниора. Килиан провел на поле 83 минуты, после чего был заменен легендарным полузащитником Лукой Модричем.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» во всех турнирах 16 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 голевых передачи.

⚪️🫂 Kylian Mbappé: “l have a very good relationship with Vini”.



“The best players are at Real Madrid and we are ready to win”.



“I am surprised because I did not know the quality of the Castilla players”. pic.twitter.com/rFo0i3Y7Tz