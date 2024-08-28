Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Раскрыт план Лунина. Известно, когда он может покинуть Реал
Испания
28 августа 2024, 13:32 | Обновлено 28 августа 2024, 13:33
517
0

Раскрыт план Лунина. Известно, когда он может покинуть Реал

Украинский вратарь королевского клуба рассматривает вариант с уходом уже зимой

28 августа 2024, 13:32 | Обновлено 28 августа 2024, 13:33
517
0
Раскрыт план Лунина. Известно, когда он может покинуть Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин не хочет подписывать новый контракт с королевским клубом и планирует покинуть команду свободным агентом летом 2025 года, сообщает испанское издание AS.

По информации источника, 25-летний футболист также рассматривает вариант с уходом в зимнее трансферное окно, если не будет иметь должной игровой практики в составе «сливочных» и получит интересное предложение от другого клуба.

В сезоне 2023/24 Андрей Лунин провел 31 матч на клубном уровне, пропустив 32 гола. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее Карло Анчелотти заявил, что Андрей Лунин не покинет «Реал» в это трансферное окно.

По теме:
Игрок дал согласие. Саудовский клуб выкупит вингера Жироны
Лас-Пальмас – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Конкурент для Ярмолюка. Брентфорд может подписать экс-игрока сборной Англии
Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент продление контракта
Дмитро Вербинський Источник: AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
Футбол | 28 августа 2024, 08:20 0
Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола
Не Реал. Зидан может возглавить клуб, за который играет легенда футбола

Роналду порекомендовал клубу «Аль-Наср» именитого француза

Консервативно, очень консервативно, Сергей Станиславович
Футбол | 28 августа 2024, 09:36 25
Консервативно, очень консервативно, Сергей Станиславович
Консервативно, очень консервативно, Сергей Станиславович

Валерий Василенко – о списке игроков, вызванных Ребровым на сентябрьские матчи

Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамовцам не хватило атакующей мощи»
Футбол | 28.08.2024, 11:13
Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамовцам не хватило атакующей мощи»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамовцам не хватило атакующей мощи»
Зальцбург – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 27.08.2024, 19:40
Зальцбург – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Зальцбург – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Футбол | 27.08.2024, 23:55
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
27.08.2024, 09:11 5
Футбол
УАФ открыла производство в отношении Мудрика. Что произошло?
УАФ открыла производство в отношении Мудрика. Что произошло?
27.08.2024, 11:13 6
Футбол
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
27.08.2024, 09:25 163
Футбол
Чемпионка US Open 2017 проиграла матч первого круга со счета 6:0, 3:0
Чемпионка US Open 2017 проиграла матч первого круга со счета 6:0, 3:0
27.08.2024, 09:59 3
Теннис
Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
Даже Клопп не смог. Слот установил рекорд Ливерпуля всех времен
26.08.2024, 08:30 2
Футбол
РБ Зальцбург – Динамо – 1:1. В Австрии не отыгрались. Видео голов и обзор
РБ Зальцбург – Динамо – 1:1. В Австрии не отыгрались. Видео голов и обзор
27.08.2024, 23:59 35
Футбол
ФОТО. Девятая ракетка мира в слезах снялась с US Open 2024
ФОТО. Девятая ракетка мира в слезах снялась с US Open 2024
26.08.2024, 19:59
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем