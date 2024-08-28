Раскрыт план Лунина. Известно, когда он может покинуть Реал

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин не хочет подписывать новый контракт с королевским клубом и планирует покинуть команду свободным агентом летом 2025 года, сообщает испанское издание AS.

По информации источника, 25-летний футболист также рассматривает вариант с уходом в зимнее трансферное окно, если не будет иметь должной игровой практики в составе «сливочных» и получит интересное предложение от другого клуба.

В сезоне 2023/24 Андрей Лунин провел 31 матч на клубном уровне, пропустив 32 гола. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее Карло Анчелотти заявил, что Андрей Лунин не покинет «Реал» в это трансферное окно.