«Если только...» Эксперт объяснил, почему Забарный не перейдет в топклуб АП

Британский футбольный эксперт Джон Венам объяснил, почему украинский защитник Борнмута Илья Забарный не перейдет в Тоттенхэм.

«Раньше Забарного связывали со шпорами. Он рассматривался как реальный вариант роли центрального левого защитника. Затем появился Борнмут, подписавший его за 18 млн фунтов стерлингов. Однако я не думаю, что с тех пор он сделал достаточно, чтобы сумма выросла вдвое или даже больше.

У шпор уже несколько центральных защитников, в том числе несколько перспективных молодых игроков. Потому я не думаю, что клуб подпишет еще одного игрока на эту позицию. Особенно в январе, если только Кристиан Ромеро или Микки ван де Вен не получат очень тяжелую травму», - сказал Венам.

Ранее сообщалось, что за Забарным внимательно следит мадридский Реал.