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  4. «Если только...» Эксперт объяснил, почему Забарный не перейдет в топклуб АП
Англия
25 ноября 2024, 01:54 |
260
0

«Если только...» Эксперт объяснил, почему Забарный не перейдет в топклуб АП

Ильи в Тоттенгеме не будет

25 ноября 2024, 01:54 |
260
0
«Если только...» Эксперт объяснил, почему Забарный не перейдет в топклуб АП
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Британский футбольный эксперт Джон Венам объяснил, почему украинский защитник Борнмута Илья Забарный не перейдет в Тоттенхэм.

«Раньше Забарного связывали со шпорами. Он рассматривался как реальный вариант роли центрального левого защитника. Затем появился Борнмут, подписавший его за 18 млн фунтов стерлингов. Однако я не думаю, что с тех пор он сделал достаточно, чтобы сумма выросла вдвое или даже больше.

У шпор уже несколько центральных защитников, в том числе несколько перспективных молодых игроков. Потому я не думаю, что клуб подпишет еще одного игрока на эту позицию. Особенно в январе, если только Кристиан Ромеро или Микки ван де Вен не получат очень тяжелую травму», - сказал Венам.

Ранее сообщалось, что за Забарным внимательно следит мадридский Реал.

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Илья Забарный Борнмут Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Реал Мадрид трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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