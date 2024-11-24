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  4. Ведет звездный скаут. Топ-клуб не из АПЛ следит за прогрессом Забарного
Англия
24 ноября 2024, 11:01 |
352
2

Ведет звездный скаут. Топ-клуб не из АПЛ следит за прогрессом Забарного

В мадридском «Реале» отличные отзывы об украинце

24 ноября 2024, 11:01 |
352
2
Ведет звездный скаут. Топ-клуб не из АПЛ следит за прогрессом Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский Реал внимательно следит за прогрессом украинского защитника Борнмута Ильи Забарного.

Как сообщает Defenca Central, 22-летний воспитанник киевского Динамо находится в поле зрения звездного скаута сливочных Джуни Калафата, который привел в клуб Винисиуса Жуниора, Родриго, Феде Вальверде и других звезд.

Забарный имеет отличные отзывы в Реале о своей игре. Отмечается, что профиль украинца идеально подходит трансферной политике, которую ведет мадридский клуб.

В то же время пока сливочные не готовы потратить 60 млн евро на Забарного, которые за него хочет получить Борнмут. Однако это решение в мадридском клубе за несколько месяцев вполне могут изменить.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Умник
Ну так правильно. Защитников просто нет. Кресты Эдер милитао, Алаба не понятно когда восстановится
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pol-55
Реал як вірус, всіх хоче "заразити"
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