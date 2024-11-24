Ведет звездный скаут. Топ-клуб не из АПЛ следит за прогрессом Забарного
В мадридском «Реале» отличные отзывы об украинце
Мадридский Реал внимательно следит за прогрессом украинского защитника Борнмута Ильи Забарного.
Как сообщает Defenca Central, 22-летний воспитанник киевского Динамо находится в поле зрения звездного скаута сливочных Джуни Калафата, который привел в клуб Винисиуса Жуниора, Родриго, Феде Вальверде и других звезд.
Забарный имеет отличные отзывы в Реале о своей игре. Отмечается, что профиль украинца идеально подходит трансферной политике, которую ведет мадридский клуб.
В то же время пока сливочные не готовы потратить 60 млн евро на Забарного, которые за него хочет получить Борнмут. Однако это решение в мадридском клубе за несколько месяцев вполне могут изменить.
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