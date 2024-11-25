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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
24.11.2024 22:00 – FT 1 : 0
Реал Сосьедад
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Испания
25 ноября 2024, 00:23 | Обновлено 25 ноября 2024, 00:44
29
0

Атлетик Б выиграл баскское дерби, победа Севильи, Вильярреал спас ничью

Вечером 24 ноября состоялись матчи 14-го тура чемпионата Испании

25 ноября 2024, 00:23 | Обновлено 25 ноября 2024, 00:44
29
0
Атлетик Б выиграл баскское дерби, победа Севильи, Вильярреал спас ничью
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 ноября состоялись матчи 14-го тура чемпионата Испании.

«Атлетик» Бильбао выиграл баскское дерби у «Реала Сосьедад» со счетом 1:0.

Единственный в матче гол забил Ойан Сансет на 26-й минуте.

Севилья взяла 3 очка в игре с Райо Вальекано (1:0). Вильярреал разошелся миром на выезде с Осасуной (2:2), причем спасительны гол гости забили на 90+3 минуте с пенальти.

Лидеры Ла Лиги: Барселона (34 очка), Реал (30), Атлетико (29), Вильярреал (25), Атлетик (23), Осасуна (22), Жирона, Мальорка (по 21).

Чемпионат Испании. 14-й тур, 24 ноября

Осасуна – Вильярреал – 2:2

Голы: Будимир, 8, 20 (пен) – Баэна, 67, Херард Морено, 90+3 (пен)

Севилья – Райо Вальекано – 1:0

Гол: Джибриль Соу, 27

Атлетик Бильбао – Реал Сосьедад – 1:0

Гол: Ойан Сансет, 26

События матча

26’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
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чемпионат Испании по футболу Ойан Сансет Атлетик Бильбао Райо Вальекано Вильярреал Осасуна видео голов и обзор Севилья Реал Сосьедад
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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