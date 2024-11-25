Атлетик Б выиграл баскское дерби, победа Севильи, Вильярреал спас ничью
Вечером 24 ноября состоялись матчи 14-го тура чемпионата Испании
Вечером 24 ноября состоялись матчи 14-го тура чемпионата Испании.
«Атлетик» Бильбао выиграл баскское дерби у «Реала Сосьедад» со счетом 1:0.
Единственный в матче гол забил Ойан Сансет на 26-й минуте.
Севилья взяла 3 очка в игре с Райо Вальекано (1:0). Вильярреал разошелся миром на выезде с Осасуной (2:2), причем спасительны гол гости забили на 90+3 минуте с пенальти.
Лидеры Ла Лиги: Барселона (34 очка), Реал (30), Атлетико (29), Вильярреал (25), Атлетик (23), Осасуна (22), Жирона, Мальорка (по 21).
Чемпионат Испании. 14-й тур, 24 ноября
Осасуна – Вильярреал – 2:2
Голы: Будимир, 8, 20 (пен) – Баэна, 67, Херард Морено, 90+3 (пен)
Севилья – Райо Вальекано – 1:0
Гол: Джибриль Соу, 27
Атлетик Бильбао – Реал Сосьедад – 1:0
Гол: Ойан Сансет, 26
События матча
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