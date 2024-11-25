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Чемпионат Испании
Севилья
24.11.2024 17:15 – FT 1 : 0
Райо Вальекано
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Испания
25 ноября 2024, 08:45 |
105
0

Севилья – Райо Вальекано – 1:0. Удаление посреди матча. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 14-го тура Ла Лиги 2024/25

25 ноября 2024, 08:45 |
105
0
Севилья – Райо Вальекано – 1:0. Удаление посреди матча. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября состоялся матч 14-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Севилья» и «Райо Вальекано».

Поединок прошел на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Игра завершилась победой «Севильи» со счетом 1:0.

Ла Лига 2024/25. 14-й тур, 24 ноября

«Севилья» – «Райо Вальекано» – 1:0

Гол: Соу, 27

Видеообзор матча:

События матча

45’ +1
Унаи Лопес (Райо Вальекано) получает красную карточку.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Джибриль Соу (Севилья).
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Севилья Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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