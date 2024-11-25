Майнц устроил вызедной разгром, Боруссия М одержала уверенную победу
Вечером 24 ноября состоялись матчи 11-го тура чемпионата Германии
Вечером 24 ноября состоялись матчи 11-го тура чемпионата Германии
Майнц устроил выездной разгром в матче против клуба Хольштайн (3:0).
Боруссия М одержала уверенную домашнюю победу над Санкт-Паули (2:0).
Лидеры: Бавария (29), Айнтрахт (23), РБ Лейпциг (21), Байер (20), Боруссия Д (19), Боруссия М, Фрайбург (по 17).
Чемпионат Германии. 11-й тур, 24 ноября
Хольштайн Киль – Майнц – 0:3
Голы: Амири, 11, Буркардт, 37 (пен), Ли Дже Сон, 53
Боруссия М – Санкт-Паули – 2:0
Голы: Плеа, 13, Кляйндист, 44
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 13-го тура чемпионата Италии завершился со счетом 1:0, забил Лукаку
Паулу и Катерина Фонсека против насилия в отношении женщин