Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Майнц устроил вызедной разгром, Боруссия М одержала уверенную победу
Чемпионат Германии
Боруссия М
24.11.2024 18:30 – FT 2 : 0
Санкт-Паули
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
25 ноября 2024, 00:41 | Обновлено 25 ноября 2024, 01:07
33
0

Майнц устроил вызедной разгром, Боруссия М одержала уверенную победу

Вечером 24 ноября состоялись матчи 11-го тура чемпионата Германии

25 ноября 2024, 00:41 | Обновлено 25 ноября 2024, 01:07
33
0
Майнц устроил вызедной разгром, Боруссия М одержала уверенную победу
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 ноября состоялись матчи 11-го тура чемпионата Германии

Майнц устроил выездной разгром в матче против клуба Хольштайн (3:0).

Боруссия М одержала уверенную домашнюю победу над Санкт-Паули (2:0).

Лидеры: Бавария (29), Айнтрахт (23), РБ Лейпциг (21), Байер (20), Боруссия Д (19), Боруссия М, Фрайбург (по 17).

Чемпионат Германии. 11-й тур, 24 ноября

Хольштайн Киль – Майнц – 0:3

Голы: Амири, 11, Буркардт, 37 (пен), Ли Дже Сон, 53

Боруссия М – Санкт-Паули – 2:0

Голы: Плеа, 13, Кляйндист, 44

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Тим Клайндинст (Боруссия М).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Аляссан Плеа (Боруссия М).
По теме:
Атлетик Б выиграл баскское дерби, победа Севильи, Вильярреал спас ничью
Лацио дома разгромил Болонью, Торино и Монца разошлись миром
Рух – Левый Берег – 1:0. За что назначили пенальти? Видео гола, обзор матча
чемпионат Германии по футболу Майнц Боруссия Менхенгладбах Хольштайн видео голов и обзор Санкт-Паули Тим Кляйндинст Алассан Плеа
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Раньери ничего не изменил. Рома с Довбиком проиграла Наполи в матче Серии А
Футбол | 24 ноября 2024, 20:55 13
Раньери ничего не изменил. Рома с Довбиком проиграла Наполи в матче Серии А
Раньери ничего не изменил. Рома с Довбиком проиграла Наполи в матче Серии А

Поединок 13-го тура чемпионата Италии завершился со счетом 1:0, забил Лукаку

ФОТО. Тренер европейского топ-клуба влюбился в украинку и сделал заявление
Футбол | 24 ноября 2024, 05:09 1
ФОТО. Тренер европейского топ-клуба влюбился в украинку и сделал заявление
ФОТО. Тренер европейского топ-клуба влюбился в украинку и сделал заявление

Паулу и Катерина Фонсека против насилия в отношении женщин

Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Футбол | 24.11.2024, 13:38
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Перес окончательно решил, будет ли Реал покупать лучшего игрока в мире
Футбол | 25.11.2024, 02:23
Перес окончательно решил, будет ли Реал покупать лучшего игрока в мире
Перес окончательно решил, будет ли Реал покупать лучшего игрока в мире
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
Футбол | 24.11.2024, 06:14
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
24.11.2024, 07:05 1
Бокс
Джошуа назвал боксера с самым сильным ударом за всю историю
Джошуа назвал боксера с самым сильным ударом за всю историю
23.11.2024, 02:11 3
Бокс
У кого 8.4? Известна оценка Зинченко за разгром в матче Арсенал – Ноттингем
У кого 8.4? Известна оценка Зинченко за разгром в матче Арсенал – Ноттингем
23.11.2024, 20:30 1
Футбол
ФОТО. Жена динамовца разделась в свой день рождения и показала подарок
ФОТО. Жена динамовца разделась в свой день рождения и показала подарок
23.11.2024, 06:12 2
Футбол
ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским
ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским
24.11.2024, 04:46 18
Футбол
ФОТО. Милота дня. Влада Зинченко радуется первому снегу с дочками
ФОТО. Милота дня. Влада Зинченко радуется первому снегу с дочками
23.11.2024, 04:32
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Боже мой. Из-за этого Майк Тайсон и проиграл Полу»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Боже мой. Из-за этого Майк Тайсон и проиграл Полу»
23.11.2024, 00:32
Бокс
Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри
Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри
23.11.2024, 07:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем