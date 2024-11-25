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Чемпионат Германии
Хольштайн Киль
24.11.2024 16:30 – FT 0 : 3
Майнц
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
25 ноября 2024, 11:10 |
38
0

Хольштайн Киль – Майнц – 0:3. Разгром в Киле. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 11-го тура Бундеслиги

25 ноября 2024, 11:10 |
38
0
Хольштайн Киль – Майнц – 0:3. Разгром в Киле. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября в 11-м туре чемпионата Германии встретились «Хольштайн Киль» и «Майнц».

Поединок завершился красивой победой «Майнца» со счетом 3:0.

Бундеслига. 11-й тур. 24 ноября

«Хольштайн Киль» – «Майнц» – 0:3

Голы: Амири 11, Буркардт 37, Ли Джэ Сон, 53

Видеообзор матча:

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Ли Джэ Сон (Майнц).
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Жонатан Буркардт (Майнц).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Надием Амири (Майнц).
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Хольштайн Майнц Бундеслига чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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