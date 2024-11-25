24.11.2024 16:30 – FT 0 : 3
Германия25 ноября 2024, 11:10 |
38
0
Хольштайн Киль – Майнц – 0:3. Разгром в Киле. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 11-го тура Бундеслиги
25 ноября 2024, 11:10 |
38
0
24 ноября в 11-м туре чемпионата Германии встретились «Хольштайн Киль» и «Майнц».
Поединок завершился красивой победой «Майнца» со счетом 3:0.
Бундеслига. 11-й тур. 24 ноября
«Хольштайн Киль» – «Майнц» – 0:3
Голы: Амири 11, Буркардт 37, Ли Джэ Сон, 53
Видеообзор матча:
События матча
53’
ГОЛ ! Мяч забил Ли Джэ Сон (Майнц).
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Жонатан Буркардт (Майнц).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Надием Амири (Майнц).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 ноября 2024, 19:06 152
Команду Ротаня шокировал местный «Верес»
Футбол | 25 ноября 2024, 09:54 0
Бруну Гама выделил сильные стороны Евгения Коноплянки
Футбол | 24.11.2024, 15:37
Футбол | 25.11.2024, 03:18
Футбол | 24.11.2024, 23:34
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.11.2024, 05:09 1
23.11.2024, 20:30 1
24.11.2024, 04:46 18
23.11.2024, 20:48
Бокс
25.11.2024, 07:48
24.11.2024, 07:25 3
24.11.2024, 10:05 3