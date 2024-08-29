Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25
Стали известны все 36 клубов, которые примут участие в осенней стадии ЛЧ
Вечером 28 августа по итогам ответных матчей 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов определены последние участники основного раунда.
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Стали известны все 36 клубов, которые примут участие в осенней стадии Лиги чемпионов.
Донецкий Шахтер будет находиться во второй корзине при жеребьевке, которая пройдет 29 августа в 19:00 по киевскому времени.
В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого будет вестись единая таблица на 36 команд. Топ-8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.
Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. Перед этим 36 участников распределены на 4 корзины по 9 команд (в ЛЧ и ЛЕ), в зависимости от клубного рейтинга.
По итогам жеребьевки каждая команда проведет поединки против двух других клубов из каждой корзины (одна игра – дома, вторая – на выезде).
В Лиге чемпионов и Лиги Европы будет сыграно 8 туров, а в Лиге конференций останется 6 игровых дней.
Лига чемпионов 2024/25
Корзины посева
- Корзина 1. Манчестер Сити (Англия), Бавария (Германия), Реал Мадрид (Испания), ПСЖ (Франция), Ливерпуль (Англия), Интер (Италия), Боруссия Дортмунд (Германия), РБ Лейпциг (Германия), Барселона (Испания)
- Корзина 2. Байер (Германия), Атлетико Мадрид (Испания), Аталанта (Италия), Ювентус (Италия), Бенфика (Португалия), Арсенал (Англия), Брюгге (Бельгия), Шахтер (Украина), Милан (Италия)
- Корзина 3. Фейеноорд (Нидерланды), Спортинг (Португалия), ПСВ (Нидерланды), Динамо Загреб (Хорватия), РБ Зальцбург (Австрия), Лилль (Франция), Црвена Звезда (Сербия), Янг Бойз (Швейцария), Селтик (Шотландия)
- Корзина 4. Слован Братислава (Словакия), Монако (Франция), Спарта Чехия (Чехия), Астон Вилла (Англия), Болонья (Италия), Жирона (Испания), Штутгарт (Германия), Штурм (Австрия), Брест (Франция)
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