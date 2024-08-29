Шахтер – во второй корзине. Все участники и посев Лиги чемпионов 2024/25

Вечером 28 августа по итогам ответных матчей 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов определены последние участники основного раунда.

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Стали известны все 36 клубов, которые примут участие в осенней стадии Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер будет находиться во второй корзине при жеребьевке, которая пройдет 29 августа в 19:00 по киевскому времени.

В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого будет вестись единая таблица на 36 команд. Топ-8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.

Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. Перед этим 36 участников распределены на 4 корзины по 9 команд (в ЛЧ и ЛЕ), в зависимости от клубного рейтинга.

По итогам жеребьевки каждая команда проведет поединки против двух других клубов из каждой корзины (одна игра – дома, вторая – на выезде).

В Лиге чемпионов и Лиги Европы будет сыграно 8 туров, а в Лиге конференций останется 6 игровых дней.

Лига чемпионов 2024/25

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