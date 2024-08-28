Лига чемпионов. Лилль, Слован и Црвена Звезда вышли в основной раунд ЛЧ
Славия Прага, Мидтьюлланд и Буде-Глимт будут выступать в Лиге Европы
Вечером 28 августа прошли ответные матчи 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов и определены последние участники основного раунда ЛЧ.
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Лилль, Слован Братислава и Црвена Звезда вышли в основной раунд Лиги чемпионов.
Славия Прага, Мидтьюлланд и Буде-Глимт проиграли противостояния и будут выступать в Лиге Европы.
Лига чемпионов 2024/25
4-й раунд квалификации. Ответные матчи. 28 августа
Славия Прага (Чехия) – Лилль (Франция) – 2:1 (первый матч – 0:2)
Голы: Зафейрис, 5, Шранц, 84 – Жегрова, 77
Слован Братислава (Словакия) – Мидтьюлланд (Дания) – 3:2 (первый матч – 1:1)
Голы: Толич, 33, 82, Барсегян, 86 – Шимшир, 41, Франкулино, 50
Црвена Звезда (Сербия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:0 (первый матч – 1:2)
Голы: Бруно Дуарте, 26 (пен), Спаич, 59
Все результаты Q4 ЛЧ
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