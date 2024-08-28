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Лига чемпионов Квалификация
Проходит дальше Слован Братислава
28.08.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 3 : 2
Мидтьюлланд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
28 августа 2024, 23:59 | Обновлено 29 августа 2024, 00:31
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0

Лига чемпионов. Лилль, Слован и Црвена Звезда вышли в основной раунд ЛЧ

Славия Прага, Мидтьюлланд и Буде-Глимт будут выступать в Лиге Европы

28 августа 2024, 23:59 | Обновлено 29 августа 2024, 00:31
198
0
Лига чемпионов. Лилль, Слован и Црвена Звезда вышли в основной раунд ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лилль

Вечером 28 августа прошли ответные матчи 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов и определены последние участники основного раунда ЛЧ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лилль, Слован Братислава и Црвена Звезда вышли в основной раунд Лиги чемпионов.

Славия Прага, Мидтьюлланд и Буде-Глимт проиграли противостояния и будут выступать в Лиге Европы.

Лига чемпионов 2024/25

4-й раунд квалификации. Ответные матчи. 28 августа

Славия Прага (Чехия) – Лилль (Франция) – 2:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Зафейрис, 5, Шранц, 84 – Жегрова, 77

Слован Братислава (Словакия) – Мидтьюлланд (Дания) – 3:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Толич, 33, 82, Барсегян, 86 – Шимшир, 41, Франкулино, 50

Црвена Звезда (Сербия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Бруно Дуарте, 26 (пен), Спаич, 59

Все результаты Q4 ЛЧ

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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