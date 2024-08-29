Вечером 28 августа прошли ответные матчи 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

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Славия Прага обыграла Лилль (2:1), но в основной раунд Лиги чемпионов прошел французский клуб благодаря победе в первой игре (2:0).

Лига чемпионов 2024/25

4-й раунд квалификации. Ответный матч. 28 августа

Славия Прага (Чехия) – Лилль (Франция) – 2:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Зафейрис, 5, Шранц, 84 – Жегрова, 77

Видео голов и обзор матча