28.08.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 2 : 1
Лилль Проходит дальше
Лига чемпионов29 августа 2024, 02:23 | Обновлено 29 августа 2024, 02:52
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Славия Прага – Лилль – 2:1. В ЛЧ вышел французский клуб. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов
29 августа 2024, 02:23 | Обновлено 29 августа 2024, 02:52
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Вечером 28 августа прошли ответные матчи 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Славия Прага обыграла Лилль (2:1), но в основной раунд Лиги чемпионов прошел французский клуб благодаря победе в первой игре (2:0).
Лига чемпионов 2024/25
4-й раунд квалификации. Ответный матч. 28 августа
Славия Прага (Чехия) – Лилль (Франция) – 2:1 (первый матч – 0:2)
Голы: Зафейрис, 5, Шранц, 84 – Жегрова, 77
Видео голов и обзор матча
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Шранц (Славия Прага).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Эдон Жегрова (Лилль).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Христос Зафеирис (Славия Прага).
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