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Славия Прага
28.08.2024 22:00 - : -
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Лига чемпионов
28 августа 2024, 10:53 | Обновлено 28 августа 2024, 12:05
97
0

Славия – Лилль. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Sport.ua анонсирует интересный матч, который пройдет 28 августа в 22:00

28 августа 2024, 10:53 | Обновлено 28 августа 2024, 12:05
97
0
Славия – Лилль. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Лилль

28 августа на Фортуна-Арена в Праге пройдет ответный матч финала квалификации Лиги чемпионов, в котором Славия Прага встретится с Лиллем. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Славия Прага

Команда Славия Прага после удачного недавнего отрезка, с ворохом чемпионских титулов, была снова оттеснена на вторые роли. В позапрошлом и прошлом сезонах Славия проигрывала гонку за титул, причем соседям и врагам, Спарте из Праги. Сейчас опять именно эти два клуба начинают отрываться ото всех остальных – мало кто сомневается, что они будут разыгрывать золото в Чехии.

Подопечные Трпишовски успели преодолеть 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов. Причем удивили тем, насколько уверенно было выбито Юнион Сен-Жилуаз (3:1 дома, 1:0 в Бельгии). Но настолько же слабо смотрелся клуб на прошлой неделе, ничем не ответив на два гола от соперника (0:2). Теперь нужно добиваться не минимальной победы на своем поле.

Лилль

Клуб Лилль добирался и до чемпионского титула несколько лет назад, прервав доминирование самого ПСЖ. Тот, правда, вернул себе лидерство, а доги серьезно просели. Прошлый сезон в их исполнении был тоже противоречивым. С одной стороны, Паулу Фонсека со своими подопечными отвоевал позиции, с другой, проиграли спор за 3-е место выскочке – Бресту.

В итоге, вместо прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов команда Лилль отправилась в квалификацию. Но это уже не забота португальца, который возглавил Рому. Впрочем, его преемник Брюно Женезио пока что справляется. Лилль выбил Фенербахче: после минимальной победы дома в Стамбуле французская команда пропустила в концовке основного времени, но в экстратайме в меньшинстве именно гости забили решающий мяч. Лилль добился гроссмейстерской победы над Славией 2:0. И снова героем стал Дэвид: забил сам и ассистировал Жегрова.

Статистика личных встреч

Теперь у французской команды три победы в трех очных матчах. В 2009 году французская команда дважды обыграла чешскую в Лиге Европы. Неделей ранее Лилль победил Славию со счетом 2:0.

Прогноз

Букмекерская контора GGBET считает небольшим фаворитом матча Славию. Гостям хватит и ничьей, они умеют неплохо обороняться. Ставим на тотал меньше 2.5 голов (коэффициент – 1.79).

Прогноз Sport.ua
Славия Прага
28 августа 2024 -
22:00
Лилль
Тотал меньше 2.5 1.79 Сделать ставку
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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