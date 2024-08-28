Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
Барбора Крейчикова быстро завершила турнир в США
Действующая чемпионка Уимблдона Барбора Крейчикова уступила во втором круге US Open 122-й ракетке Елене-Габриэле Русе из Румынии, которая попала в основную сетку через квалификацию.
Отметим, что восьмая ракетка мира после победы на травяном мейджоре до американского мейджора на корт не выходила. Крейчикова впервые с июля 2023-го проиграла сопернице не из первой сотни.
US Open. Второй круг
Барбора Крейчикова (Чехия) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 4:6, 5:7
Русе в третьем раунде сразится против испанки Паулы Бадосы.
Интересно, что впервые в Открытой эре участницы квалификационного турнира или лаки-лузеры обыграли соперниц из топ-10 рейтинга WTA на каждом из четырех турниров Grand Slam в течение одного календарного года.
🇷🇴 Elena-Gabriela Ruse knocks out Wimbledon champion Krejcikova for her maiden Grand Slam R3! pic.twitter.com/HcfTB5yxyv— US Open Tennis (@usopen) August 28, 2024
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