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US Open
28 августа 2024, 20:29 | Обновлено 28 августа 2024, 20:44
620
0

Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала

Барбора Крейчикова быстро завершила турнир в США

28 августа 2024, 20:29 | Обновлено 28 августа 2024, 20:44
620
0
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена-Габриэла Русе и Барбора Крейчикова

Действующая чемпионка Уимблдона Барбора Крейчикова уступила во втором круге US Open 122-й ракетке Елене-Габриэле Русе из Румынии, которая попала в основную сетку через квалификацию.

Отметим, что восьмая ракетка мира после победы на травяном мейджоре до американского мейджора на корт не выходила. Крейчикова впервые с июля 2023-го проиграла сопернице не из первой сотни.

US Open. Второй круг
Барбора Крейчикова (Чехия) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 4:6, 5:7

Русе в третьем раунде сразится против испанки Паулы Бадосы.

Интересно, что впервые в Открытой эре участницы квалификационного турнира или лаки-лузеры обыграли соперниц из топ-10 рейтинга WTA на каждом из четырех турниров Grand Slam в течение одного календарного года.

Getty Images/Global Images Ukraine. Елена-Габриэла Русе
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова
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Елена-Габриэла Русе Барбора Крейчикова US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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