Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала

Действующая чемпионка Уимблдона Барбора Крейчикова уступила во втором круге US Open 122-й ракетке Елене-Габриэле Русе из Румынии, которая попала в основную сетку через квалификацию.

Отметим, что восьмая ракетка мира после победы на травяном мейджоре до американского мейджора на корт не выходила. Крейчикова впервые с июля 2023-го проиграла сопернице не из первой сотни.

US Open. Второй круг

Барбора Крейчикова (Чехия) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 4:6, 5:7

Русе в третьем раунде сразится против испанки Паулы Бадосы.

Интересно, что впервые в Открытой эре участницы квалификационного турнира или лаки-лузеры обыграли соперниц из топ-10 рейтинга WTA на каждом из четырех турниров Grand Slam в течение одного календарного года.

🇷🇴 Elena-Gabriela Ruse knocks out Wimbledon champion Krejcikova for her maiden Grand Slam R3! pic.twitter.com/HcfTB5yxyv