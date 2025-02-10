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  4. Костюк / Русе – Чжань Хаоцин / Кудерметова. Смотреть онлайн LIVE трансляция
WTA
10 февраля 2025, 02:56 |
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Костюк / Русе – Чжань Хаоцин / Кудерметова. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного турнира в Дохе 10 февраля в 17:30

10 февраля 2025, 02:56 |
11
0
Костюк / Русе – Чжань Хаоцин / Кудерметова. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе

10 февраля украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в парном разряде на турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) сыграют против тандема Чжань Хаоцин (Тайвань) / Вероника Кудерметова. Поединок пройдет 4-м запуском на Grandstand 2 после игры Ястремская – Стернс. Ориентировочное время начала игры – 17:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в 1/8 финала сыграют против тандема Пейтон Стернс / Луиза Стефани.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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