Костюк / Русе – Чжань Хаоцин / Кудерметова. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного турнира в Дохе 10 февраля в 17:30
10 февраля украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в парном разряде на турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.
В 1-м раунде украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) сыграют против тандема Чжань Хаоцин (Тайвань) / Вероника Кудерметова. Поединок пройдет 4-м запуском на Grandstand 2 после игры Ястремская – Стернс. Ориентировочное время начала игры – 17:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в 1/8 финала сыграют против тандема Пейтон Стернс / Луиза Стефани.
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