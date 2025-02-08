У Киченок новая напарница. Три украинки сыграют в парном разряде в Дохе

7 февраля состоялась жеребьевка парного разряда на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В парном турнире выступят три украинские теннисистки: Людмила и Надежда Киченок, а также Марта Костюк.

Людмила вместе с новой напарницей Софией Кенин стартуют со 2-го раунда. Украинско-американский дуэт получил четвертый номер посева. Соперницы Киченок и Кенин определятся в противостоянии Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд – Екатерина Александрова / Людмила Самсонова.

Надежда выступит в Дохе с Лейлой Фернандес. В 1/16 финала они поборются против пары Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс.

Костюк заявилась в Катар с Еленой-Габриэлой Русе. В 1-м круге украинско-румынский тандем встретится с Чжань Хаоцин и Вероникой Кудерметовой.

В одиночном разряде соревнований в Дохе сыграют четыре украинки: Марта Костюк, Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Ранее они получили своих первых соперниц.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА ПАРНОГО РАЗРЯДА