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  4. У Киченок новая напарница. Три украинки сыграют в парном разряде в Дохе
WTA
08 февраля 2025, 03:50 |
15
0

У Киченок новая напарница. Три украинки сыграют в парном разряде в Дохе

Людмила, Надежда и Марта Костюк выступят на парном тысячнике в Катаре

08 февраля 2025, 03:50 |
15
0
У Киченок новая напарница. Три украинки сыграют в парном разряде в Дохе
WTA. Людмила Киченок

7 февраля состоялась жеребьевка парного разряда на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В парном турнире выступят три украинские теннисистки: Людмила и Надежда Киченок, а также Марта Костюк.

Людмила вместе с новой напарницей Софией Кенин стартуют со 2-го раунда. Украинско-американский дуэт получил четвертый номер посева. Соперницы Киченок и Кенин определятся в противостоянии Беатрис Хаддад Майя / Лаура Зигемунд – Екатерина Александрова / Людмила Самсонова.

Надежда выступит в Дохе с Лейлой Фернандес. В 1/16 финала они поборются против пары Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс.

Костюк заявилась в Катар с Еленой-Габриэлой Русе. В 1-м круге украинско-румынский тандем встретится с Чжань Хаоцин и Вероникой Кудерметовой.

В одиночном разряде соревнований в Дохе сыграют четыре украинки: Марта Костюк, Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Ранее они получили своих первых соперниц.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА ПАРНОГО РАЗРЯДА

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Деми Схюрс Эйжа Мухаммад Чжань Хаоцин Вероника Кудерметова Людмила Киченок София Кенин Надежда Киченок Елена-Габриэла Русе Лейла Фернандес Марта Костюк WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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