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WTA
07 февраля 2025, 15:32 | Обновлено 07 февраля 2025, 15:34
353
1

С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка супертурнира в Дохе

Соревнования WTA 1000 в Катаре пройдут с 9 по 15 февраля

07 февраля 2025, 15:32 | Обновлено 07 февраля 2025, 15:34
353
1
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка супертурнира в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В пятницу состоялась жеребьевка основной сетки хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катара), матчи которой стартуют 9 февраля.

В основе тысячника в Катаре выступят четыре украинские теннисистки: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Костюк в 1-м раунде сыграет против Зейнеп Сонмез. Если Марта пройдет представительницу Турции, то ее следующей соперницей будет третья ракетка мира Коко Гауфф.

Свитолина на старте соревнований встретится с Маркетой Вондроушовой. Во 2-м круге на Элину уже ждет шестая сеяная Джессика Пегула.

Калинина в 1/32 финала поборется против Ребекки Шрамковой. В случае успеха, Ангелина во 2-м раунде сыграет либо против теннисистки из квалификации, либо против Мирры Андреевой.

Ястремская в 1-м круге выйдет на корт с американкой Пейтон Стернс. Далее у Даяны возможная пятая ракетка Елена Рыбакина.

В квалификации продолжает выступления Юлия Стародубцева. На старте отбора она играет против Лауры Зигемунд.

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Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина WTA Доха Зейнеп Сонмез Маркета Вондроушова Ребекка Шрамкова Пейтон Стернс жеребьевка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
На перший погляд перспектив жодних, на другий теж. Але нашим безперспективна сітка часто дозволяє налаштуватись краще за перспективну, тож почекаємо третього.
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