С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка супертурнира в Дохе
Соревнования WTA 1000 в Катаре пройдут с 9 по 15 февраля
В пятницу состоялась жеребьевка основной сетки хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катара), матчи которой стартуют 9 февраля.
В основе тысячника в Катаре выступят четыре украинские теннисистки: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
Костюк в 1-м раунде сыграет против Зейнеп Сонмез. Если Марта пройдет представительницу Турции, то ее следующей соперницей будет третья ракетка мира Коко Гауфф.
Свитолина на старте соревнований встретится с Маркетой Вондроушовой. Во 2-м круге на Элину уже ждет шестая сеяная Джессика Пегула.
Калинина в 1/32 финала поборется против Ребекки Шрамковой. В случае успеха, Ангелина во 2-м раунде сыграет либо против теннисистки из квалификации, либо против Мирры Андреевой.
Ястремская в 1-м круге выйдет на корт с американкой Пейтон Стернс. Далее у Даяны возможная пятая ракетка Елена Рыбакина.
В квалификации продолжает выступления Юлия Стародубцева. На старте отбора она играет против Лауры Зигемунд.
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