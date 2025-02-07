С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка супертурнира в Дохе

В пятницу состоялась жеребьевка основной сетки хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катара), матчи которой стартуют 9 февраля.

В основе тысячника в Катаре выступят четыре украинские теннисистки: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Костюк в 1-м раунде сыграет против Зейнеп Сонмез. Если Марта пройдет представительницу Турции, то ее следующей соперницей будет третья ракетка мира Коко Гауфф.

Свитолина на старте соревнований встретится с Маркетой Вондроушовой. Во 2-м круге на Элину уже ждет шестая сеяная Джессика Пегула.

Калинина в 1/32 финала поборется против Ребекки Шрамковой. В случае успеха, Ангелина во 2-м раунде сыграет либо против теннисистки из квалификации, либо против Мирры Андреевой.

Ястремская в 1-м круге выйдет на корт с американкой Пейтон Стернс. Далее у Даяны возможная пятая ракетка Елена Рыбакина.

В квалификации продолжает выступления Юлия Стародубцева. На старте отбора она играет против Лауры Зигемунд.