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WTA
07 февраля 2025, 05:41 | Обновлено 07 февраля 2025, 05:46
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0

Юлия Стародубцева – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда квалификации турнира WTA 1000 в Дохе

07 февраля 2025, 05:41 | Обновлено 07 февраля 2025, 05:46
41
0
Юлия Стародубцева – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

7 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 109) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против Лауры Зигемунд (Германия, WTA 80). Поединок пройдет вторым запуском на арене Grandstand 2 после игры Паке – Картал. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третий очный матч соперниц. Счет 2:0 в пользу Юлии.

В решающем раунде отбора победительница противостояния сыграет либо против Юань Юэ (Китай, WTA 55), либо против Кристины Букши (Испания, WTA 89).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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