Юлия Стародубцева – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда квалификации турнира WTA 1000 в Дохе
7 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 109) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.
В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против Лауры Зигемунд (Германия, WTA 80). Поединок пройдет вторым запуском на арене Grandstand 2 после игры Паке – Картал. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.
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Это будет третий очный матч соперниц. Счет 2:0 в пользу Юлии.
В решающем раунде отбора победительница противостояния сыграет либо против Юань Юэ (Китай, WTA 55), либо против Кристины Букши (Испания, WTA 89).
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