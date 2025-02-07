Юлия Стародубцева – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 109) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против Лауры Зигемунд (Германия, WTA 80). Поединок пройдет вторым запуском на арене Grandstand 2 после игры Паке – Картал. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.

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Это будет третий очный матч соперниц. Счет 2:0 в пользу Юлии.

В решающем раунде отбора победительница противостояния сыграет либо против Юань Юэ (Китай, WTA 55), либо против Кристины Букши (Испания, WTA 89).

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