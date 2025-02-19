Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. «Новые ощущения». Трубин отреагировал на выход Бенфики в 1/8 ЛЧ
Лига чемпионов
19 февраля 2025, 08:24 | Обновлено 19 февраля 2025, 08:25
508
0

ФОТО. «Новые ощущения». Трубин отреагировал на выход Бенфики в 1/8 ЛЧ

Анатолий Трубин опубликовал публикацию в Instagram

19 февраля 2025, 08:24 | Обновлено 19 февраля 2025, 08:25
508
0
ФОТО. «Новые ощущения». Трубин отреагировал на выход Бенфики в 1/8 ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин отреагировал на выход «Бенфики» в 1/8 финала Лиги чемпионов, где «орлы» выбили «Монако» (4:3 по итогам двух матчей).

Каждый матч в Лиге чемпионов запоминается и сегодняшний не исключение. Это была трудная игра, далеко от идеала. Поэтому, как обычно, настроен на работу. Впереди 1/8 финала – новый уровень, новые ощущения», – написал Анатолий.

Ранее стала известна оценка Анатолия Трубина за матч против «Монако» в Лиге чемпионов.

По теме:
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
«Сами себя убили». Ибрагимович объяснил вылет Милана из Лиги чемпионов
Анатолий Трубин Бенфика Монако Лига чемпионов Бенфика - Монако
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
Футбол | 18 февраля 2025, 10:52 3
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов

Иньяки Пенья, Ансу Фати и Андреас Кристенсен больше не нужны испанскому гранду

Даяна Ястремская – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дубае
Теннис | 19 февраля 2025, 06:19 2
Даяна Ястремская – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дубае
Даяна Ястремская – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дубае

Поединок 1/16 финала состоится 19 февраля и ориентировочное начнется в 11:00 по Киеву

«Психология». Хуанде Рамос объяснил, почему Коноплянка не заиграл в Европе
Футбол | 19.02.2025, 08:59
«Психология». Хуанде Рамос объяснил, почему Коноплянка не заиграл в Европе
«Психология». Хуанде Рамос объяснил, почему Коноплянка не заиграл в Европе
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Футбол | 19.02.2025, 00:02
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
Другие виды | 18.02.2025, 20:03
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
18.02.2025, 14:31
Бокс
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
17.02.2025, 09:47 5
Бокс
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
18.02.2025, 07:45 7
Бокс
Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
17.02.2025, 17:50 30
Футбол
Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
17.02.2025, 22:04 1
Футбол
Утроят зарплату. Суперзвезда Барселоны ведет переговоры по трансферу
Утроят зарплату. Суперзвезда Барселоны ведет переговоры по трансферу
17.02.2025, 23:46 1
Футбол
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
18.02.2025, 14:59 25
Футбол
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
17.02.2025, 18:25 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем