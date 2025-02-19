ФОТО. «Новые ощущения». Трубин отреагировал на выход Бенфики в 1/8 ЛЧ

Украинский голкипер Анатолий Трубин отреагировал на выход «Бенфики» в 1/8 финала Лиги чемпионов, где «орлы» выбили «Монако» (4:3 по итогам двух матчей).

Каждый матч в Лиге чемпионов запоминается и сегодняшний не исключение. Это была трудная игра, далеко от идеала. Поэтому, как обычно, настроен на работу. Впереди 1/8 финала – новый уровень, новые ощущения», – написал Анатолий.

Ранее стала известна оценка Анатолия Трубина за матч против «Монако» в Лиге чемпионов.