ФОТО. «Новые ощущения». Трубин отреагировал на выход Бенфики в 1/8 ЛЧ
Анатолий Трубин опубликовал публикацию в Instagram
Украинский голкипер Анатолий Трубин отреагировал на выход «Бенфики» в 1/8 финала Лиги чемпионов, где «орлы» выбили «Монако» (4:3 по итогам двух матчей).
Каждый матч в Лиге чемпионов запоминается и сегодняшний не исключение. Это была трудная игра, далеко от идеала. Поэтому, как обычно, настроен на работу. Впереди 1/8 финала – новый уровень, новые ощущения», – написал Анатолий.
Ранее стала известна оценка Анатолия Трубина за матч против «Монако» в Лиге чемпионов.
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