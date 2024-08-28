Кубок Украины28 августа 2024, 12:54 | Обновлено 28 августа 2024, 13:04
4020
13
С кем сыграют Шахтер и Динамо? Стали известны пары 1/8 финала Кубка Украины
Состоялась жеребьевка следующего этапа национального кубка
28 августа 2024, 12:54 | Обновлено 28 августа 2024, 13:04
4020
13
28 августа состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. На этой стадии стартуют 16 команд (8 победителей прошлого раунда и топ-8 команд УПЛ по итогам прошлого сезона).
Победителями прошлого этапа стали «Заря», «Пробой», «Виктория», «Оболонь», «Буковина», «Карпаты», «Верес», ЮКСА. К ним добавились «Шахтер», «Динамо», «Кривбасс», «Полесье», «Рух», ЛНЗ, «Александрия» и «Ворскла».
Базовый день для матчей 1/8 финала – 30 октября.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины
- Александрия (Александрия) – ЮКСА (Тарасовка)
- Буковина (Черновцы) – Пробой (Городенка)
- Рух (Львов) – Карпаты (Львов)
- Верес (Ровно) – Оболонь (Киев)
- ЛНЗ (Черкассы) – Виктория (Сумы)
- Ворскла (Полтава) – Динамо (Киев)
- Шахтер (Донецк) – Заря (Луганск)
- Полесье (Житомир) – Кривбасс (Кривой Рог)
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Комментарии 13
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Ну и жребий, опять в полуфинале будут клубы с пердива, ну и ладно, посмотрим посмотрим
Можна повірити, що чисто випадково звели 2 львівські команди?
Показать Скрыть 1 ответ
Дуже цікава пара полісся кривбас
Удачи Динамо и Заре!
Буковині пощастило! А може й ні...
Дуже добре, Шахтар пройде далі
Показать Скрыть 3 ответа
Дуже добре, що Зоря не потрапила на фк гуньдяй суркіса то знов грали би договірну гру з U19 у складі, а Ворскла пройде фк гуньдяй суркіса
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