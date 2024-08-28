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  4. С кем сыграют Шахтер и Динамо? Стали известны пары 1/8 финала Кубка Украины
Кубок Украины
28 августа 2024, 12:54 | Обновлено 28 августа 2024, 13:04
4020
13

С кем сыграют Шахтер и Динамо? Стали известны пары 1/8 финала Кубка Украины

Состоялась жеребьевка следующего этапа национального кубка

28 августа 2024, 12:54 | Обновлено 28 августа 2024, 13:04
4020
13
С кем сыграют Шахтер и Динамо? Стали известны пары 1/8 финала Кубка Украины
УАФ

28 августа состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. На этой стадии стартуют 16 команд (8 победителей прошлого раунда и топ-8 команд УПЛ по итогам прошлого сезона).

Победителями прошлого этапа стали «Заря», «Пробой», «Виктория», «Оболонь», «Буковина», «Карпаты», «Верес», ЮКСА. К ним добавились «Шахтер», «Динамо», «Кривбасс», «Полесье», «Рух», ЛНЗ, «Александрия» и «Ворскла».

Базовый день для матчей 1/8 финала – 30 октября.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

  • Александрия (Александрия) – ЮКСА (Тарасовка)
  • Буковина (Черновцы) – Пробой (Городенка)
  • Рух (Львов) – Карпаты (Львов)
  • Верес (Ровно) – Оболонь (Киев)
  • ЛНЗ (Черкассы) – Виктория (Сумы)
  • Ворскла (Полтава) – Динамо (Киев)
  • Шахтер (Донецк) – Заря (Луганск)
  • Полесье (Житомир) – Кривбасс (Кривой Рог)

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно Виктория Сумы Буковина Черновцы Александрия Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Рух Львов ЛНЗ Черкассы ЮКСА Тарасовка Пробой Городенка жеребьевка
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 13
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Дані Рохас
Ну и жребий, опять в полуфинале будут клубы с пердива, ну и ладно, посмотрим посмотрим
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0
Ros
Можна повірити, що чисто випадково звели 2 львівські команди?
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0
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Napasov
Дуже цікава пара полісся кривбас
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0
FunnyCat_____
Удачи Динамо и Заре!
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0
Макс Максов
Буковині пощастило! А може й ні...
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0
OtsoCity
Дуже добре, Шахтар пройде далі 
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-4
Показать Скрыть 3 ответа
OtsoCity
Дуже добре, що Зоря не потрапила на фк гуньдяй суркіса то знов грали би договірну гру з U19 у складі, а Ворскла пройде фк гуньдяй суркіса 
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-5
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