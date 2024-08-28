С кем сыграют Шахтер и Динамо? Стали известны пары 1/8 финала Кубка Украины

28 августа состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. На этой стадии стартуют 16 команд (8 победителей прошлого раунда и топ-8 команд УПЛ по итогам прошлого сезона).

Победителями прошлого этапа стали «Заря», «Пробой», «Виктория», «Оболонь», «Буковина», «Карпаты», «Верес», ЮКСА. К ним добавились «Шахтер», «Динамо», «Кривбасс», «Полесье», «Рух», ЛНЗ, «Александрия» и «Ворскла».

Базовый день для матчей 1/8 финала – 30 октября.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины