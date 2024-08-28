В Кривбассе рассказали о реакции Шахтера на обстрел отеля в Кривом Роге

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин рассказал о реакции донецкого «Шахтера» на обстрел гостиницы в Кривом Роге:

«Очень хорошо, что «Шахтер» с пониманием отнесся к ситуации. Утром с руководством нашего клуба связались представители «Шахтера», спросили относительно обстановки в городе и нашего видения ситуации с грядущим матчем. Мы отметили важность проведения игры и поддержке жителей города. Также мы посоветовали другой отель, где «Шахтер» и забронировал себе места. Поэтому наш матч против «Шахтера» в УПЛ будет сыгран 1 сентября в Кривом Роге, согласно календарю. Еще раз поблагодарю руководство «Шахтера» за такую позицию. Молодцы!

В прошлом сезоне я общался с Дарио Срной на тему воздушных тревог и того, что они «сбивают ритм игры». Такую позицию тогда озвучивал «Шахтер». Я сказал Дарио: «У нас люди живут в этом ритме каждый день, а вы говорите, что мы не можем поиграть в футбол с перерывами на воздушные тревоги».

Тогда я задал Дарио один вопрос: «Если бы у тебя была возможность, даже теоретическая, хотя бы один процент, сыграть в Донецке на «Донбасс-Арене», ты бы воспользовался этой возможностью?». Дарио ответил: «Конечно!». Вот и мы пользуемся этой возможностью. Делаем все, чтобы «Кривбасс» играл в Кривом Роге и поддерживал свой родной город. Отдельная благодарность за это нашим защитникам и защитницам».

Сейчас очень хочется, чтобы жители Кривого Рога почувствовали поддержку людей со всей Украины. Мы должны быть объединенными и поддерживать друг друга. Футбол – очень важная часть для Кривого Рога, потому что благодаря ему люди понимают, что город живет».

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил, что команда все равно приедет в Кривой Рог.