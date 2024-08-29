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Лига чемпионов
29 августа 2024, 09:28 | Обновлено 29 августа 2024, 09:38
422
0

Почему ты испугался? Обладатель Золотого мяча раскритиковал игроков Динамо

Игорь Беланов оценил выступление киевлян в этой квалификации Лиги чемпионов

29 августа 2024, 09:28 | Обновлено 29 августа 2024, 09:38
422
0
Почему ты испугался? Обладатель Золотого мяча раскритиковал игроков Динамо
Игорь Беланов

Легендарный украинский футболист и обладатель «Золотого мяча» Игорь Беланов в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил выступление столичного клуба в квалификации Лиги чемпионов 2024/25:

«Конечно, очень жаль, что у динамовцев так все получилось. Но все же следует учитывать, что за последнюю неделю они играли с неплохой командой. Вообще в таком турнире, как Лига чемпионов все зависит от того, как соперники позволяют «Динамо» играть.

«Партизан» – слабая команда, немного сильнее оказался „Глазго Рейнджерс“. А стоило попасть на «Зальцбург» – и киевляне сложили оружие, не пробившись в групповой раунд. Поэтому не стоит делать выводы по игре с тем же «Партизаном», которому было отгружено в двух матчах аж девять мячей, а ориентироваться на соперников вроде «Зальцбурга». Уровень возможностей команды оценивается тогда, когда играешь с сильными клубами и побеждаешь их.

Именно на фоне таких матчей и определяются настоящие возможности того или иного коллектива. Но пока я такого уровня не вижу. И это касается не только «Динамо». Как только выпадает нашей команде более или менее серьезный соперник, то тогда, как на лакмусовой бумажке, становится понятно, кто на что способен. В период моих активных выступлений в футболе сильная команда для нас всегда была раздражителем.

Киевскому «Динамо» 70-90-х годов всегда хотелось обыгрывать грандов ведущих футбольных стран, чтобы показать себя с лучшей стороны. Таких, как «Бавария», «Реал», «Барселона». Но у наших молодых ребят нынешнего поколения я этого не вижу. Хотя у каждого динамовца на поле должны проявляться характер, воля, спортивная наглость и злость. Если они в таких матчах, как с «Зальцбургом» не будут побеждать, то это означает, что они или не могут, или боятся соперника. А бояться не надо – в поединке с сильной командой нужно показать себя. Ведь на твою игру смотрят люди, которые потом тебе скажут: а почему же ты испугался?»

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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