В УЕФА оценили личные достижения Роналду в Лиге чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин дал оценку достижениям в Лиге чемпионов португальского нападающего Криштиану Роналду, который, как известно, стал обладателем специального приза от Европейского футбольного союза.

«Криштиану Роналду – одна из самых ярких звезд в созвездии Лиги чемпионов УЕФА. Его выдающиеся достижения в качестве бомбардира в этом соревновании, похоже, должны выдержать испытание временем и стать выдающимся вызовом для будущих поколений.

Постоянные успехи на самом высоком уровне свидетельствуют о его неустанном стремлении как к командным, так и к индивидуальным наградам. На протяжении более чем двух десятилетий он непрерывно развивал и совершенствовал свою игру, продолжая при этом с юношеской страстью забивать и праздновать голы.

Его профессионализм, трудовая этика, преданность делу и способность блистать на самой большой сцене – это качества, которым футболисты всего мира должны стремиться подражать», – заявил Чеферин