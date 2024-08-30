В УЕФА оценили личные достижения Роналду в Лиге чемпионов
Александер Чеферин – о голевых показателях португальца
Президент УЕФА Александер Чеферин дал оценку достижениям в Лиге чемпионов португальского нападающего Криштиану Роналду, который, как известно, стал обладателем специального приза от Европейского футбольного союза.
«Криштиану Роналду – одна из самых ярких звезд в созвездии Лиги чемпионов УЕФА. Его выдающиеся достижения в качестве бомбардира в этом соревновании, похоже, должны выдержать испытание временем и стать выдающимся вызовом для будущих поколений.
Постоянные успехи на самом высоком уровне свидетельствуют о его неустанном стремлении как к командным, так и к индивидуальным наградам. На протяжении более чем двух десятилетий он непрерывно развивал и совершенствовал свою игру, продолжая при этом с юношеской страстью забивать и праздновать голы.
Его профессионализм, трудовая этика, преданность делу и способность блистать на самой большой сцене – это качества, которым футболисты всего мира должны стремиться подражать», – заявил Чеферин
Криштиану Роналду, напомним, провел в Лиге чемпионов 183 матча, забил 140 голов – это лучший в истории показатель результативности в турнире.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кристи Рели-Кроссли (класс S9) проплыла 50 метров вольным стилем за 27.28 секунд
У киевлян пока ноль в графе побед, а луганская команда ни разу в этом сезоне не играла вничью