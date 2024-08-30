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Лига чемпионов
30 августа 2024, 10:01 | Обновлено 30 августа 2024, 10:09
165
1

В УЕФА оценили личные достижения Роналду в Лиге чемпионов

Александер Чеферин – о голевых показателях португальца

30 августа 2024, 10:01 | Обновлено 30 августа 2024, 10:09
165
1
В УЕФА оценили личные достижения Роналду в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Президент УЕФА Александер Чеферин дал оценку достижениям в Лиге чемпионов португальского нападающего Криштиану Роналду, который, как известно, стал обладателем специального приза от Европейского футбольного союза.

«Криштиану Роналду – одна из самых ярких звезд в созвездии Лиги чемпионов УЕФА. Его выдающиеся достижения в качестве бомбардира в этом соревновании, похоже, должны выдержать испытание временем и стать выдающимся вызовом для будущих поколений.

Постоянные успехи на самом высоком уровне свидетельствуют о его неустанном стремлении как к командным, так и к индивидуальным наградам. На протяжении более чем двух десятилетий он непрерывно развивал и совершенствовал свою игру, продолжая при этом с юношеской страстью забивать и праздновать голы.

Его профессионализм, трудовая этика, преданность делу и способность блистать на самой большой сцене – это качества, которым футболисты всего мира должны стремиться подражать», – заявил Чеферин

Криштиану Роналду, напомним, провел в Лиге чемпионов 183 матча, забил 140 голов – это лучший в истории показатель результативности в турнире.

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Александер Чеферин УЕФА Лига чемпионов Криштиану Роналду
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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Комментарии 1
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potemkin78
вчера самое прикольное было то как ведущая начала приставать к Роналду с фемскими вопросиками. по его лицу читались ответы, но в слух он их не озвучил
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