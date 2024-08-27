ОФИЦИАЛЬНО. Роналду получит специальную награду от УЕФА. За какие заслуги?
Криштиану является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов
Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду получит специальную награду от президента УЕФА Александера Чеферина.
Звездный 39-летний футболист получит награду как лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов. Церемония вручения награды состоится 29 августа в Монако, во время жеребьевки нынешнего основного этапа самого престижного еврокубка.
Криштиану Роналду сыграл 183 матча в Лиге чемпионов, отметившись 140 забитыми мячами. Он 7 раз выигрывал «Золотую бутсу» этого турнира, чего не делал никто в истории, а также установил рекорд по количеству голов в одном розыгрыше ЛЧ – 17.
Ранее Криштиану Роналду назвал клуб, в котором вероятнее всего завершит свою карьеру.
✨ UEFA Champions League all-time top scorer ✨— UEFA (@UEFA) August 27, 2024
🏆 Record #UCL golden boot in seven different seasons
🏆 Record 17 goals in a single campaign
🏆 Record 140 goals in 183 games
@Cristiano will receive a special award from UEFA president Aleksander Čeferin this week in Monaco!
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