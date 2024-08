ОФИЦИАЛЬНО. Роналду получит специальную награду от УЕФА. За какие заслуги?

Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду получит специальную награду от президента УЕФА Александера Чеферина.

Звездный 39-летний футболист получит награду как лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов. Церемония вручения награды состоится 29 августа в Монако, во время жеребьевки нынешнего основного этапа самого престижного еврокубка.

Криштиану Роналду сыграл 183 матча в Лиге чемпионов, отметившись 140 забитыми мячами. Он 7 раз выигрывал «Золотую бутсу» этого турнира, чего не делал никто в истории, а также установил рекорд по количеству голов в одном розыгрыше ЛЧ – 17.

Ранее Криштиану Роналду назвал клуб, в котором вероятнее всего завершит свою карьеру.

✨ UEFA Champions League all-time top scorer ✨



🏆 Record #UCL golden boot in seven different seasons

🏆 Record 17 goals in a single campaign

🏆 Record 140 goals in 183 games

@Cristiano will receive a special award from UEFA president Aleksander Čeferin this week in Monaco!