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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Роналду получит специальную награду от УЕФА. За какие заслуги?
Лига чемпионов
27 августа 2024, 14:25 |
331
0

ОФИЦИАЛЬНО. Роналду получит специальную награду от УЕФА. За какие заслуги?

Криштиану является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов

27 августа 2024, 14:25 |
331
0
ОФИЦИАЛЬНО. Роналду получит специальную награду от УЕФА. За какие заслуги?
УЕФА. Криштиану Роналду

Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду получит специальную награду от президента УЕФА Александера Чеферина.

Звездный 39-летний футболист получит награду как лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов. Церемония вручения награды состоится 29 августа в Монако, во время жеребьевки нынешнего основного этапа самого престижного еврокубка.

Криштиану Роналду сыграл 183 матча в Лиге чемпионов, отметившись 140 забитыми мячами. Он 7 раз выигрывал «Золотую бутсу» этого турнира, чего не делал никто в истории, а также установил рекорд по количеству голов в одном розыгрыше ЛЧ – 17.

Ранее Криштиану Роналду назвал клуб, в котором вероятнее всего завершит свою карьеру.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Александер Чеферин Лига чемпионов награды УЕФА
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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