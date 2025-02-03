Цыганков сыграет в старте Жироны. Еще один украинец впервые попал в заявку
Украинский вингер начнет матч с первых минут
В понедельник, 3 февраля, состоится матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Лас-Пальмас».
Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтиливи».
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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
С первых минут начнет этот матч украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков.
В этом сезоне Виктор Цыганков провел в Ла Лиге десять матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
Отметим, что впервые в заявку на матч попал украинский вратарь «Жироны» Владислав Крапивцов.
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