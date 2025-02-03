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  4. Цыганков сыграет в старте Жироны. Еще один украинец впервые попал в заявку
Испания
03 февраля 2025, 20:53 | Обновлено 03 февраля 2025, 21:51
1435
0

Цыганков сыграет в старте Жироны. Еще один украинец впервые попал в заявку

Украинский вингер начнет матч с первых минут

03 февраля 2025, 20:53 | Обновлено 03 февраля 2025, 21:51
1435
0
Цыганков сыграет в старте Жироны. Еще один украинец впервые попал в заявку
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Жирона

В понедельник, 3 февраля, состоится матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Лас-Пальмас».

Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтиливи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

С первых минут начнет этот матч украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков.

В этом сезоне Виктор Цыганков провел в Ла Лиге десять матчей, забил один гол и сделал два ассиста.

Отметим, что впервые в заявку на матч попал украинский вратарь «Жироны» Владислав Крапивцов.

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Жирона Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков стартовые составы Владислав Крапивцов
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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