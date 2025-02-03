ФОТО. Степаненко шутя пожелал успехов Зубкову в новом клубе
В ближайшее время оба украинца будут противостоять друг другу в Турции
Бывший капитан сборной Украины и донецкого «Шахтера», а ныне новоиспеченный игрок турецкого «Эюпспора» Тарас Степаненко поздравил партнера по сборной Александра Зубкова с трансфером в «Трабзонспор».
Тарас в социальной сети Instagram пожелал Александру успехов, намекая на предстоящую встречу в рамках чемпионата Турции.
«Зубков, удачи брат, но не в следующем матче», – написал Степаненко.
Поединок между «Эюпспором» и «Трабзонспором» состоится 10 февраля в 19.00 по киевскому времени.
Напомним, что недавно в «Трабзонспор» также перешел другой бывший игрок «горняков» Даниил Сикан. К тому же за турецкий клуб играет еще один украинец – Арсений Батагов.
ФОТО. Степаненко шутя пожелал успехов Зубкову в новом клубе
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