Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Степаненко шутя пожелал успехов Зубкову в новом клубе
Турция
03 февраля 2025, 19:27 | Обновлено 03 февраля 2025, 19:31
1162
0

ФОТО. Степаненко шутя пожелал успехов Зубкову в новом клубе

В ближайшее время оба украинца будут противостоять друг другу в Турции

03 февраля 2025, 19:27 | Обновлено 03 февраля 2025, 19:31
1162
0
ФОТО. Степаненко шутя пожелал успехов Зубкову в новом клубе
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший капитан сборной Украины и донецкого «Шахтера», а ныне новоиспеченный игрок турецкого «Эюпспора» Тарас Степаненко поздравил партнера по сборной Александра Зубкова с трансфером в «Трабзонспор».

Тарас в социальной сети Instagram пожелал Александру успехов, намекая на предстоящую встречу в рамках чемпионата Турции.

«Зубков, удачи брат, но не в следующем матче», – написал Степаненко.

Поединок между «Эюпспором» и «Трабзонспором» состоится 10 февраля в 19.00 по киевскому времени.

Напомним, что недавно в «Трабзонспор» также перешел другой бывший игрок «горняков» Даниил Сикан. К тому же за турецкий клуб играет еще один украинец – Арсений Батагов.

ФОТО. Степаненко шутя пожелал успехов Зубкову в новом клубе

По теме:
Романо: Жоау Феликс переходит в итальянский гранд на правах аренды
ФОТО. Как сейчас выглядит Луческу после операции. Передвигается на костылях
Денис Бойко признался, где получал большую зарплату, чем в Динамо и Полесье
трансферы Трабзонспор видео Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу Александр Зубков трансферы УПЛ Тарас Степаненко Эюпспор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новичок за 19 млн евро. Шахтер больше двух лет вел молодого игрока
Футбол | 03 февраля 2025, 19:31 2
Новичок за 19 млн евро. Шахтер больше двух лет вел молодого игрока
Новичок за 19 млн евро. Шахтер больше двух лет вел молодого игрока

Элиас близок к переезду в Украину

Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
Бокс | 03 февраля 2025, 07:50 3
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»

Мартин Баколе уверен, что сможет одолеть украинца

Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
Бокс | 03.02.2025, 12:37
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
Не Усик и не Дюбуа. Кличко может провести титульный бой с бывшим соперником
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
Хоккей | 02.02.2025, 22:34
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
Его не отпустили в Англию. Лидер Динамо продлит контракт с клубом
Футбол | 03.02.2025, 13:01
Его не отпустили в Англию. Лидер Динамо продлит контракт с клубом
Его не отпустили в Англию. Лидер Динамо продлит контракт с клубом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
01.02.2025, 20:52 8
Футбол
Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи
Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи
02.02.2025, 23:42 16
Футбол
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
02.02.2025, 20:49 2
Другие виды
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
01.02.2025, 19:33 55
Футбол
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
03.02.2025, 10:23
Футбол
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
02.02.2025, 10:36 6
Бокс
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
01.02.2025, 17:52
Футбол
Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
02.02.2025, 19:25 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем