Бывший капитан сборной Украины и донецкого «Шахтера», а ныне новоиспеченный игрок турецкого «Эюпспора» Тарас Степаненко поздравил партнера по сборной Александра Зубкова с трансфером в «Трабзонспор».

Тарас в социальной сети Instagram пожелал Александру успехов, намекая на предстоящую встречу в рамках чемпионата Турции.

«Зубков, удачи брат, но не в следующем матче», – написал Степаненко.

Поединок между «Эюпспором» и «Трабзонспором» состоится 10 февраля в 19.00 по киевскому времени.

Напомним, что недавно в «Трабзонспор» также перешел другой бывший игрок «горняков» Даниил Сикан. К тому же за турецкий клуб играет еще один украинец – Арсений Батагов.

ФОТО. Степаненко шутя пожелал успехов Зубкову в новом клубе