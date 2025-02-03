Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал вингера сборной Украины в турецкий клуб
Украина. Премьер лига
03 февраля 2025, 17:10 | Обновлено 03 февраля 2025, 17:21
1185
1

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал вингера сборной Украины в турецкий клуб

Зубков перебрался в Трабзонспор

03 февраля 2025, 17:10 | Обновлено 03 февраля 2025, 17:21
1185
1
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал вингера сборной Украины в турецкий клуб
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

Шахтер и Трабзонспор на официальных сайтах сообщили о переходе вингера сборной Украины Александра Зубкова. Подробностей трансфера и сроков контракта пока нет.

Это второй трансфер между клубами за последнее время. Недавно Трабзонспор подписал форварда Шахтера Даниила Сикана.

Александр Зубков является воспитанником Академии «Шахтера», за которую выступал с 2011 года и становился финалистом Юношеской лиги УЕФА (2015). 23 сентября 2015 года дебютировал в составе главной команды «горняков». Всего в футболке «оранжево-черных» провел 107 матчей, забил 20 мячей и отдал 22 голевых передачи.

Вместе с клубом выиграл 9 трофеев: 4 титула чемпиона Украины, 4 Кубка Украины и 1 Суперкубок Украины. В сезоне-2024/25 на счету полузащитника 21 матч за дончан, 7 голов и 6 ассистов.

По теме:
ФОТО. Зубков прокомментировал трансфер и выбрал новый номер в Трабзонспоре
ВИДЕО. Шахтер попрощался с Зубковым, опубликовав все голы вингера за клуб
Не смогли договориться. Форвард Динамо мог сменить клуб
Шахтер Донецк Александр Зубков Трабзонспор трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Трабзонспор
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все решено. Шахтер подпишет нападающего за почти рекордную сумму
Футбол | 03 февраля 2025, 12:12 72
Все решено. Шахтер подпишет нападающего за почти рекордную сумму
Все решено. Шахтер подпишет нападающего за почти рекордную сумму

Кауа Элиас покинет «Флуминенсе»

Манчестер Сити договорился с Порту о переходе полузащитника
Футбол | 03 февраля 2025, 16:37 0
Манчестер Сити договорился с Порту о переходе полузащитника
Манчестер Сити договорился с Порту о переходе полузащитника

Ніко Гонсалес найближчим часом стане гравцем АПЛ

Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
Хоккей | 02.02.2025, 22:34
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
Хоккеист национальной сборной Украины завершил карьеру 20-летним
Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи
Футбол | 02.02.2025, 23:42
Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи
Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи
Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце
Теннис | 02.02.2025, 17:22
Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце
Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Макс Максов
Ну презентація топ! Успіхів нашим хлопцям в новому клубі!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
01.02.2025, 20:52 8
Футбол
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
02.02.2025, 10:36 6
Бокс
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
01.02.2025, 17:52
Футбол
Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Реал Мадрид
Гвардиола назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Реал Мадрид
03.02.2025, 00:38
Футбол
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
01.02.2025, 19:33 55
Футбол
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
03.02.2025, 08:45
Бокс
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
02.02.2025, 13:48 26
Футбол
Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
02.02.2025, 19:25 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем