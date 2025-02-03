ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продал вингера сборной Украины в турецкий клуб

Шахтер и Трабзонспор на официальных сайтах сообщили о переходе вингера сборной Украины Александра Зубкова. Подробностей трансфера и сроков контракта пока нет.

Это второй трансфер между клубами за последнее время. Недавно Трабзонспор подписал форварда Шахтера Даниила Сикана.

Александр Зубков является воспитанником Академии «Шахтера», за которую выступал с 2011 года и становился финалистом Юношеской лиги УЕФА (2015). 23 сентября 2015 года дебютировал в составе главной команды «горняков». Всего в футболке «оранжево-черных» провел 107 матчей, забил 20 мячей и отдал 22 голевых передачи.

Вместе с клубом выиграл 9 трофеев: 4 титула чемпиона Украины, 4 Кубка Украины и 1 Суперкубок Украины. В сезоне-2024/25 на счету полузащитника 21 матч за дончан, 7 голов и 6 ассистов.