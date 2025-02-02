Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды

Наконец-то главная «санта-барбара» зимнего трансферного окна в украинской Премьер-лиге пришла к своему логическому завершению – вингер «Шахтера» Александр Зубков перешел в турецкий «Трабзонспор». Торги сторон продолжались более месяца и за этот период, если доверять слухам и информации инсайдеров, «горнякам» удалось поднять сумму сделки более чем вдвое, ведь «бордово-синие» начинали с того, что были готовы заплатить за футболиста всего около 3 миллионов евро, а сейчас речь идет о 7-7,5 миллионах, пускай и с учетом бонусов.

Покупка Зубкова была ключевой просьбой к руководству клуба со стороны главного тренера «Трабзонспора» Шенола Гюнеша. Авторитетный 72-летний специалист, под руководством которого сборная Турции в 2002 году на чемпионате мира сенсационно завоевала «бронзу», именно Зубкова называл приоритетным кандидатом среди всех остальных для усиления состава команды в зимнее трансферное окно. И в целом понять Гюнеша можно: в его команде на правом фланге атаки было только две номинальные опции – 34-летний босниец Эдин Вишча и 20-летний турок с бельгийскими корнями Джихан Чанак. На счету первого к его годам «накопилось» только 5 матчей в Лиге чемпионов, второй же и вовсе на столь высоком уровне пока не выступал. Поэтому Зубков с его 25 поединками в основной сетке Лиги чемпионов виделся для «Трабзонспора» звездой первой величины, и турки очень хотели воспользоваться возможностью его подписания.

В «Трабзонспоре» этой зимой тщательно прошерстили украинский футбольный рынок и контактировали со многими игроками на предмет потенциального сотрудничества. Турки предположили, что из-за войны некоторые футболисты высокого уровня точно пожелают сменить обстановку, и за такой шанс стоит попробовать ухватиться, особенно если речь пойдет об исполнителях на проблемные позиции.

Но если с мотивацией турецкого клуба все более-менее понятно, то вот вопрос о том, чем руководствовался «Шахтер», ведя торги и в конечном итоге приняв предложение о продаже Зубкова, многих болельщиков «оранжево-черных» вводит в ступор. И здесь логика также очень простая и понятная: начиная с сезона-2022/23 Зубков являлся одним из безусловных лидеров обновленной команды «Шахтера», который сразу после начала полномасштабной фазы войны лишился практически всех своих легионеров.

shakhtar.com. Александр Зубков

За последние три сезона (включая текущий) Зубков демонстрировал стабильную результативность, забивая по 5 мячей в УПЛ, а также отличаясь пристойным количеством голевых передач на партнеров. Более того, действия Александра, по мнению многих, придавали атакам «горняков» элементы остроты, неожиданности и неординарности. Зубков практически всегда старался создавать опасность у ворот соперников, действуя как непосредственно на фланге, так и смещаясь ближе к центральной оси поля.

С другой стороны, эффективность действий в атаке никогда не была сильной стороной Зубкова. После возвращения в УПЛ этот футболист всегда находился в топе по количеству ударов по воротам соперника, но при этом имел весьма скромный показатель попаданий в створ, не говоря уже о забитых мячах. Такая нацеленность на ворота нередко делала Александра тем игроком, который нарушал командные взаимодействия, перетягивая одеяло на себя. И до какого-то момента руководство «Шахтера» это в целом устраивало, однако когда в клубе опять решили возобновить практику со ставкой на легионеров, стало понятно – Зубков не вписывается в обновленную концепцию.

Лучше всего Зубков ощущал себя в команде, где было максимум украинцев. Ефим Конопля пахал за двоих в обороне на правом фланге, давая возможность Александру больше внимания уделять непосредственно атакам, а Бондаренко, Судаков и Крыськив обеспечивали вингера передачами и эпизодической сменой позиций, когда Зубков выполнял свой излюбленный маневр – сдвигался в полуфланг для нанесения очередного удара по воротам. В результате Зубков довольно быстро превратился в того, кого болельщики и некоторые специалисты и начали называть лидером «Шахтера», но по факту в определенный момент Александр просто перестал прогрессировать, зато начал демонстрировать излишнюю самоуверенность, которая вредила интересам команды.

Когда «Шахтеру» удалось вернуть Винисиуса Тобиаса и, что важнее, Педриньо, то стало очевидным – вскоре позиции Зубкова окажутся «под ударом». Да и сам украинский футболист, очевидно, не слишком-то и скрывал от руководства клуба свое желание попробовать силы за рубежом, пресытившись реалиями военных сезонов УПЛ.

Именно возвращение Педриньо можно считать ключевым фактором, который сейчас привел к получению согласия от боссов «Шахтера» на переход Зубкова в «Трабзонспор». 26-летний бразилец летом 2021-го обошелся казне «горняков» в 18 миллионов евро, а после начала полномасштабной фазы войны уехал в аренду в «Атлетико Минейро», где то ли играл, то ли мучился на протяжении двух лет. Период выступлений в Бразилии привел к существенному снижению оценочной стоимость Педриньо, и сейчас на портале Transfermarkt тот оценивается лишь в 5 миллионов евро – на три миллиона дешевле, чем Зубков.

Стремление руководства «Шахтера» спасти инвестиции в Педриньо проявилось в том, что вингеру было предложено подписать новый контракт, а теперь, когда бразилец прошел непродолжительный процесс реадаптации, ему нужно предоставлять значительно большее количество игровой практики. Причем наиболее безболезненно делать это можно именно на правом фланге атаки, где и выступал Зубков, так как в центре у «Шахтера» есть такие активы как Судаков, Марлон Гомес и Бондаренко, которых надолго оставлять на скамейке запасных – крайне неразумно.

shakhtar.com. Педриньо – тот, на кого будет делаться ставка на правом фланге атак «Шахтера» в ближайшем будущем

Очевидно, в какой-то степени повлиял на решение руководства «Шахтера» по Зубкову и скандал, возникший вокруг супружеской измены со стороны Александра. Супруга хавбека в конце концов подала на развод, что привело к резонансу в прессе, а в «Шахтере» всегда стараются делать так, чтобы подобного рода шумихи максимально обходили клуб стороной и с негативной стороны не влияли на имидж «горняков».

Более того, в кулуарах поговаривают, что «Шахтер» очень активно мониторит трансферный рынок и в ближайшем будущем планирует подписать как минимум одного, а то и двух молодых бразильцев, которые смогут сыграть как справа, так и в центре атаки. И здесь фактор Зубкова, которому в этом году исполнится уже 29, также выступал своего рода «шлагбаумом», ведь приходилось бы либо сажать на скамейку запасных некогда основного исполнителя, вызывая его недовольство и разрушая единство в раздевалке, либо оставлять в резерве потенциального многомиллионного новобранца (-ев), причем не забывая еще и об упомянутом Педриньо, а также о Марьяне Шведе, которому тоже нужно находить игровую практику.

В конце концов, Зубков, в отличие от Судакова или Матвиенко, так и не стал для «Шахтера» системообразующим или проектным футболистом. Даже его весьма значительные голевые успехи в текущем сезоне (13 результативных действий в 21 поединке, в том числе 2 гола и 1 ассист в 8 матчах Лиги чемпионов) не привели к изменению ситуации. Весьма объективным показателем, кстати, является также и то, какие клубы проявляли активный интерес к Зубкову в начале 2025-го. Помимо «Трабзонспора», торговаться по вингеру «горняков» пытался еще новичок североамериканской MLS «Сан-Диего», и на этом, собственно, все… Если Матвиенко в какой-то момент сватали в «Арсенал», а Судакова – в «Наполи», «Челси» и некоторые другие топ-клубы Европы, то в очередь за Зубковым выстроились только клубы из второстепенных лиг – тех, которые лучше нынешней УПЛ, однако все равно не дотягивают до топ-5. И это очень существенный маркер, который наверняка сказался на позиции руководства «Шахтера», согласившегося в итоге отпустить своего футболиста за меньшие деньги, чем номинальная оценочная стоимость на Transfermarkt.

В завершении нельзя не вспомнить и о периоде карьеры Зубкова в «Шахтере» при Патрике ван Леувене. Да, тот отрезок выдался неудачным для многих исполнителей «горняков», но топовый футболист, претендующий на роль лидера атак команды, все-таки должен иметь значительно лучшие показатели результативности, чем 1 забитый мяч и 2 результативные передачи в 12 матчах, правда?

Поэтому, как и в случае с Даниилом Сиканом, нынешнее решение «Шахтера» о продаже Александра Зубкова, да еще и с возможностью прилично пополнить клубный бюджет, выглядит максимально логичным и разумным, хотя, возможно, также несколько запоздалым. На определенном этапе Зубков оказался способен существенно помочь «горнякам» в решении задачи не провалиться в пропасть, но тянуть команду поближе к европейской вершине, как это удавалось ранее условным Дугласу Косте или Марлосу, Александру банально не по силам. В ближайшем будущем Зубкову предстоит помогать «Трабзонспору» выбираться в зону еврокубков из середины турнирной таблицы турецкой Суперлиги, а «Шахтеру» – вспоминать о своих чемпионских амбициях в УПЛ, а также думать, как не остаться вне Лиги чемпионов – турнира, где по-настоящему и можно раскрутить своих «проектных лидеров» для дальнейшей продажи в топ-клубы.