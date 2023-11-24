Зубков выглядит как Роналду в МЮ: много самоуверенности, мало результата

Давайте не будем кривить душой и с первых строк этого текста условимся на одном: воспитанник академии «Шахтера» Александр Зубков никогда так и не получил бы реальной возможности стать одним из футболистов основного состава первой команды донецкого клуба, если бы не полномасштабная фаза российско-украинской войны. Итальянец Роберто Де Дзерби, который начиная с сезона-2021/22 выстраивал свой идеальный «Шахтер» и вынужденный остановиться 24 февраля 2022 года, на правом фланге атаки собственной команды видел абсолютно иных исполнителей, и вряд ли даже задумывался о том, чтобы прибегнуть к помощи Зубкова.

Вернуться в «Шахтер» Александру посчастливилось летом минувшего года именно из-за кризиса идентичности, который произошел в донецком клубе. Ставка на бразильских легионеров, равно как и на иностранцев в целом, быстро ушла в прошлое, и «горнякам» в экстренном порядке пришлось буквально «на коленке» собирать новую команду, способную хоть как-то конкурировать с грандами европейского футбола на уровне Лиги чемпионов. Это обстоятельство и стало базисом в истории по возвращению Зубкова в «Шахтер», за которое донецкому клубу пришлось еще и раскошелиться на 2 миллиона евро, переведенные на счета «Ференцвароша».

С тех пор Зубков прочно забронировал за собой место основного игрока на правом фланге атаки «Шахтера». В минувшем розыгрыше украинской Премьер-лиги, который тогда еще команда Игора Йовичевича на жилах сумела довести до победы в борьбе за чемпионство, вингер провел 17 матчей, отличившись в них 5 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Александр продемонстрировал отличную работоспособность, особенно в работе на атаку, но также – и пристойную эффективность, за что перед началом сезона-2023/24 многие эксперты, обозреватели и болельщики считали именно Зубкова ключевым футболистом на позицию правого вингера в «Шахтере».

Даже две смены главного тренера, когда Йовичевича во главе «горняков» заменил сперва Патрик ван Леувен, а не так давно уже вместо нидерландца пришел Марино Пушич, не сказались на позициях Зубкова. Ныне Александр – безоговорочно основной исполнитель в донецкой команде, однако его игровые показатели, особенно эффективность действий, являющаяся ключевым мерилом с точки зрения успешности выступлений футболиста атаки, мягко говоря, вызывают вопросы.

Судите сами: в текущем розыгрыше УПЛ на счету Зубкова 12 матчей, в которых он отличился 2 голами и 3 ассистами. Причем до конца сентября статистика у Александра была и вовсе ужасающей: 8 поединков в рамках национального чемпионата и лишь 1 результативная передача.

Все это мы наблюдаем на фоне иной реальности, которую в аспекте истинных результатов Зубкова (голов + ассистов) можно даже называть в какой-то степени «потусторонней». С самого начала нынешнего чемпионата именно Александр является безоговорочным его лидером с точки зрения количества нанесенных ударов по воротам соперников. К настоящему моменту таковых в активе Зубкова 48 или 4,5 в пересчете на 90 минут.

В створ ворот приходится только 33% ударов, которые наносит Зубков. А в забитые мячи конвертировались, напомним, только 2 попытки или 0,19 в переводе на 90 минут. Иными словами, чтобы забить гол Александру в текущем розыгрыше УПЛ нужно нанести по воротам соперника почти 24 удара – невиданная роскошь, даже если дело заходит о игроке чемпиона страны, который в домашней лиге атакует большую часть времени.

Подобная тенденция наметилась с самого первого тура, когда Зубков в матче против «Металлиста 1925» (2:1) нанес по воротам соперника 12 ударов за 99 минут, проведенных на поле в том матче! Это феноменальный показатель с количественной точки зрения, да и с качественной Александру в целом было чем похвастаться, так как 5 попыток пришлись в створ ворот. Однако ключевая проблема правого вингера «Шахтера» заключалась в том, что большая часть его ударов – это выстрелы из-за пределов штрафной, с весьма дальних дистанций. Чтобы регулярно забивать с таких позиций нужно быть как минимум немного Марио Баслером, если еще не более квалифицированным исполнителем.

Впрочем, Зубков никаких серьезных выводов для себя, похоже, не сделал, и продолжает начатое. В настоящий момент Александр является еще и безоговорочным лидером УПЛ по числу нанесенных ударов по воротам соперников из-за пределов штрафной площади. Таковых в активе вингера «Шахтера» 26. Напомним, забитых мячей только 2, а суммарный показатель ожидаемых голов у Зубкова в текущем сезоне национального чемпионата составляет 3,33 (у Андрея Ярмоленко – 5,5 за 6 матчей!), и это лишь 11-е место соответствующего рейтинга, при том, что Александр, опять-таки, является первым в УПЛ по общему количеству нанесенных ударов.

Оценивая остальные игровые показатели Зубкова в нынешнем сезоне УПЛ, можно увидеть, что в целом Александру неплохо удается взаимодействовать с остальной командой посредством передач, также он весьма успешен в игре один-в-один против соперников, и довольно удачлив в единоборствах. Средний показатель полученных Зубковым передач (28,9) также свидетельствует о доверии со стороны партнеров по команде к Александру. Этому футболисту отдают мяч, ожидая, что он сможет создать что-то по настоящему опасное.

Однако на финальных стадиях принятия решений у Зубкова, собственно, и возникают проблемы. По сути, банальных вариантов у вингера, чтобы сыграть на обострение, всегда существует только два – искать момент для удара, либо же выполнять навес в штрафную со своего фланга. С обоими этими игровыми аспектами у Александра настоящая беда – ударов много, но реальной опасности и эффективности от них мало, а с навесами… В среднем Зубков выполняет по 2,3 таких действия в пересчете на 90 минут, но только в 17% случаев навесы Александра находят правильного адресата.

Чтобы действовать небанально, вингеру нужно демонстрировать глубокое понимание игровых процессов внутри своей команды, быть ее истинным лидером, вокруг которого и строится футбол. В этой связи абсолютно понятно, почему летом нынешнего года руководство «Динамо» и тогдашний наставник киевской команды Мирча Луческу так отчаянно цеплялись за возможность вернуть в коллектив Андрея Ярмоленко. Опытный вингер до того, как получил тяжелую травму, был тем, кто мог не просто ударить по воротам или выполнить навес, но и забить, выдать голевой пас или придать атакам своей команды значительно больше креатива, чем кто-то иной.

Например, именно Ярмоленко, который в УПЛ не появлялся на поле с 1 октября, до сих пор является безоговорочным лидером турнира по ключевым передачам, выполненным в пересчете на 90 минут. Таковых у Андрея в активе 1,82. Это больше, чем у Ильи Квасницы из «Руха» (1,27) и Виталия Буяльского из «Динамо» (1,21), также входящих в топ-3 по этому компоненту. Александр Зубков в этом рейтинге занимает лишь 12-е место с показателем в 0,75 ключевых передач за 90 минут игры. А с точки зрения статистиков ключевая передача – это пас, который немедленно создает явную голевую возможность для партнера по команде. Именно поэтому таким показателем ни в коей мере нельзя пренебрегать, оценивая работу футболиста атаки.

Поэтому неудивительно, что Мирча Луческу очень сокрушался, когда Ярмоленко получил тяжелую травму и надолго выбыл из игры. Без Андрея «Динамо» действительно превратилось совершенно в иную команду, с иным уровнем эффективности атак и способности к креативу.

Почему-то в «Шахтере» Патрика ван Леувена в нынешнем сезоне устраивало то, как действовал Зубков. Именно Александр, а не скажем вернувшийся из аренды в «Сабахе» Алексей Кащук, стал для нидерландца игроком № 1 на позиции. И это при том, что тот таки Кащук в 8 матчах УПЛ-2023/24 забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу, а на то, чтобы отличиться одним голом у Алексея уходит в среднем всего 1,6 удара – феноменальный показатель, который почему-то игнорировался тренерским штабом нидерландца.

Говоря языком аналогий, нынешний Александр Зубков в «Шахтере» чем-то напоминает Криштиану Роналду времен его второго сезона после возвращения в «Манчестер Юнайтед». Тогда у португальца в английской Премьер-лиге также был один из самых высоких показателей ударов по воротам в пересчете на 90 минут (3,57), и крайне незначительная результативность (1 гол в 10 матчах или 0,16 в переводе на 90 минут). И Роналду, несмотря на невероятно звездный статус этого исполнителя, в «Манчестер Юнайтед» критиковали именно за чрезмерную самоуверенность, не приносившую в конечном итоге никакой пользы команде.

Зубков в «Шахтере» сейчас, как и Роналду в МЮ в первой половине сезона-2022/23, чрезмерно тянет одеяло на себя, что негативно сказывается на командных результатах. Для маститого португальца вся эта история, прежде всего из-за заоблачных амбиций самого футболиста, завершилась уходом из клуба. Александр вряд ли продемонстрирует подобное поведение по отношению к «горнякам», однако на него, справедливости ради, сейчас и давления оказывается значительно меньше, чем тогда на португальца. А ведь, говоря глобально, никакой разницы в подходах при подобного рода ситуациях быть не должно, и если уж назвался груздем – полезай в кузов.