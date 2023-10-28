Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер

Текущий сезон в украинской Премьер-лиге пока что очень успешно складывается для «Руха». Львовская команда после 10 матчей имеет в активе 19 набранных очков, что позволяет ей находиться в верхней пятерке турнирной таблицы и даже начинать всерьез задумываться о еврокубковых перспективах. «Рух» уже успел снять скальп в чемпионате с «Зари» (2:1), «Ворсклы» (4:1), «Полесья» (1:0), «Кривбасса» (3:1), а также отобрал очки у «Шахтера» (1:1) в матче, где с легкостью мог бы побеждать.

Одним из главных творцов успеха нынешнего «Руха» является 48-летний Виталий Пономарев, который с марта нынешнего года является главным тренером львовян, а до этого работал с юниорами и молодежной командой клуба. Последнее обстоятельство, очевидно, помогло закрепиться и показать себя в первой команде «Руха» правому вингеру Илье Кваснице – футболисту, на счету которого уже 6 результативных действий (4 гола и 2 ассиста) в 10 поединках чемпионата в рамках сезона-2023/24.

Дебют – при Кучуке, шанс проявить себя – при Пономареве

О том, что Квасница заслуживает место в первой команде «Руха» мы говорили еще в конце января нынешнего года в рамках специального материала. На тот момент Илья успел только-только дебютировать в украинской Премьер-лиге, когда вышел на замену на последние 11 минут против «Черноморца» (2:2), после чего отечественный чемпионат ушел на зимнюю паузу и было неясно – имеет ли тогдашний наставник «Руха» Леонид Кучук реальные виды на Квасницу как игрока основной обоймы.

По весне Квасница несколько раз угодил в заявку «Руха», но так больше и не объявился на поле под руководством Кучука. В середине марта белорусский тренер был отправлен в отставку, а на его место пришел Виталий Пономарев, который прекрасно осознавал талант, имеющийся у одного из его экс-подопечных по «молодежке».

Пономарев быстро подтянул Квасницу в первую команду, и до конца сезона-2022/23 молодой вингер успел провести в УПЛ еще 7 матчей, регулярно появляясь на замену в каждом из семи финальных для львовской команды туров минувшего чемпионата. Проведя на поле суммарно 163 минуты при Пономареве в рамках УПЛ-2022/23, Квасница успел отличиться 1 результативной передачей, а еще показал всем, кто не следит за юношеским чемпионатом страны, что имеет реальную перспективу превратиться в одного из истинных лидеров взрослой команды «Руха».

Можно сказать, что для Квасницы отставка Кучука в «Рухе» однозначно пошла на пользу. Скорее всего, белорусский тренер так и не решился бы давать Илье возможность чаще появляться на поле, а Пономарев привык доверять молодому вингеру в «молодежке» и понимал, что этот парень его уж точно не подведет.

Главный джокер УПЛ

В сезоне-2023/24 Виталий Пономарев продолжает доверять Кваснице, хотя пока предпочитает дозированно подпускать 20-летнего вингера к матчам в украинской Премьер-лиге. У наставника «Руха» Илья в настоящий момент превратился в такого себе джокера – футболиста, которого Пономарев бросает в бой по ходу поединка, и практически гарантированно получает от этого выгоду.

Из десяти матчей в рамках текущего сезона УПЛ Квасница лишь в поединке против «Шахтера» появился в стартовом составе, а в остальных случаях непременно выходил на поле уже по ходу игры. С «горняками» Пономарев, очевидно, рискнул поставить Илью с первых минут, чтобы попробовать сыграть на сильнейших качествах молодого футболиста – скорости и технике, которые являются очень полезными при игре на контратаках. Не сказать, чтобы Квасница разорвал проблемную оборону действующего чемпиона, но со своей задачей футболист «Руха» в целом справился – за счет отменного рывка заработал красную карточку для Ракицкого, пустившегося в рискованный подкат против оппонента и не сумевшего сыграть так, чтобы претензий к нему со стороны судейской бригады не было.

В девяти остальных матчах Квасница регулярно выходил на поле по ходу матча, и это не мешает ему быть вторым в команде по системе «гол+пас» вслед за 26-летним Юрием Климчуком, на счету которого всего на один гол больше, но который имеет в активе вдвое больший показатель игрового времени в текущем сезоне УПЛ (883 минуты против 379).

Настоящий бенефис Квасницы состоялся в поединке 11-го тура против «Вереса» (5:2), в котором Илья вышел на поле на 57-й минуте вместо Дениса Теслюка, и сумел за оставшееся время отличиться сразу двумя результативными действиями, забив мяч и отдав результативную передачу на Евгения Пастуха. Очевидно, что подобный успех Квасницы Пономарев проигнорировать уже просто не имеет права, и на ближайший матч 12-го тура против «Александрии» Илью во второй раз в сезоне стоит ждать в стартовом составе.

Вырвал для Украины U-21 победу над англичанами

Очевидный прогресс Квасницы не остался незамеченным и тренерским штабом молодежной команды страны. В сентябре Илья провел свой первый матч за сборную Украины U-21, когда сыграл в спарринге против сверстников из Германии (0:2), однако свои лучшие качества Кваснице, к счастью для болельщиков, удалось продемонстрировать уже в официальных матчах.

В сентябре и октябре Илья провел три поединка за молодежку в рамках квалификации на Евро-2025 U-21, причем в каждом матче выходил на замену и обязательно отличался результативными действиями. Против сверстников из Северной Ирландии Квасница провел на поле 32 минуты и отличился ассистом на Виталия Романа, гол которого помог украинцам вырвать непростую победу – 1:0. В игре с Люксембургом U-21 (3:0) вингер «Руха» забил, для чего ему хватило и 23 минут на поле, а вот настоящую сенсацию Квасница, как и вся наша молодежка, подарил болельщикам в номинально домашнем матче против сверстников из Англии (3:2). Именно точный удар Квасницы, сыгравшего на этот раз слева в полузащите, на четвертой компенсированной минуте принес украинцам важнейшую победу и полноценные три очка, хотя островитяне отыгрались с 0:2 и в концовке даже намеревались достичь гораздо большего, чем ничья.

Примечательно, что с точки зрения статистики матч против Англии U-21 не стал для Квасницы выдающимся. За отведенное ему время Илья отличился 20 действиями на поле, из которых 10 оказались успешными, причем обе обводки и единственный пас вингера «Руха», наоборот, выдались неудачными.

Аналогии с Мудриком вполне уместны

Переходя на цифры и статистику, стоит отметить, что Илья Квасница здесь уже вполне может конкурировать с Михаилом Мудриком. Да, вингер «Руха» пока не имеет значительной игровой практики, чтобы потенциально удивлять еще более значительной результативностью, но в целом его техника и скорость заслуживают исключительной похвалы.

Квасница, как и Мудрик, является футболистом остроатакующей направленности. Этот игрок привык пользоваться пространством, осуществляя забегания с последующими проникающими передачами в штрафную соперника или ударами по воротам. Илья не боится идти один-в-один и, как это принято говорить в подобных случаях, «делать разницу» на поле за счет своих отменных технических умений.

Прямо сейчас у Квасницы даже лучший показатель обводок в УПЛ (по крайней мере, его количественная составляющая, хотя и с качественной также порядок – более чем половина действий оказываются удачными), чем у Мудрика в последние полсезона пребывания в «Шахтере».

Конечно, национальный чемпионат – это отнюдь не показатель, и скауты зарубежных клубов будут в большей степени оценивать Квасницу по тем редким международным матчам, которые Илья сейчас проводит в своей карьере за молодежную сборную Украины. А там, например, статистика по обводкам у вингера «Руха» пока далеко не столь впечатляющая – средний показатель за три матча составляет 3,03 при абсолютно нулевой эффективности (все обводки Квасницы в рамках квалификации Евро-2025 U-21 оказались неудачными).

Возможен ли зимой громкий трансфер Квасницы

Из последнего логично напрашивается вывод, что пока вряд ли какой-то серьезный европейский клуб уже в ближайшее зимнее трансферное окно попытается договориться с «Рухом» о трансфере Квасницы. Илья, безусловно, попал «на карандаш» многим скаутам, потому как победный мяч против Англии U-21 сделал его героем одной из главных сенсаций игрового дня, однако пока в активе Квасницы слишком незначительная выборка проведенных матчей, чтобы за талантом львовской команды выстраивалась очередь из серьезных покупателей.

Не исключено, что зимой подписать Квасницу попытаются отечественные гранды – «Шахтер» и «Динамо». Но здесь также вряд ли стоит ожидать чего-то серьезного, потому как контракт Ильи с «Рухом» рассчитан до лета 2027 года, а сам львовский клуб ранее уже неоднократно проявлял крайне жесткую переговорную позицию, как с «оранжево-черными», так и с «бело-синими», которые пытались договориться с «проектом Козловского» о трансфере того или иного талантливого игрока.

Прямо сейчас портал Transfermarkt оценивает Квасницу в 400 тысяч евро, причем при последней «переоценке», которая состоялась в сентябре, вингер вырос в цене более чем вдвое – со 150 тысяч евро. Яркий отрезок текущего сезона, безусловно, поможет Илье еще больше поднять собственную оценочную стоимость, но это способно сыграть с хавбеком злую шутку, так как в «Рухе» попросту выставят космический ценник на своего таланта. Год назад, например, львовяне, по слухам, запросили у «Шахтера» за Марко Сапугу 7 миллионов евро, а за Алексея Сыча – 4 миллиона. В итоге оба молодых футболиста до сих пор остаются в стане львовского клуба, хотя правый фулбек и провел минувший сезон на правах аренды в бельгийском «Кортрейке», который так и не потянул экономически выкуп украинца за оговоренные изначально в соглашении 2 миллиона евро.

Так что пока для Квасницы важнее всего продолжать демонстрировать тот прогресс, который вингер сумел «нащупать» в последнее время, а еще – надеяться, что руководство «Руха» не пойдет по пути возведения трансферных «золотых клеток», которые ранее загубили карьеры многим талантам «Динамо» и «Шахтера»…