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Чемпионат мира
16 октября 2023, 21:35 | Обновлено 16 октября 2023, 21:40
1478
1

ВИДЕО. Как Илья Квасница принес Украине U-21 победу над Англией U-21

Украинская молодежка забила победный гол на 90+4 минуте

16 октября 2023, 21:35 | Обновлено 16 октября 2023, 21:40
1478
1
ВИДЕО. Как Илья Квасница принес Украине U-21 победу над Англией U-21
Getty Images/Global Images Ukraine

16 октября в 19:30 молодежная сборная Украины U-21 выиграла матч отбора к Евро-2025 U-21 у команды Англии U-21 (3:2). Встреча прошла в словацком городе Кошице.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голы Назара Волошина и Олега Очеретько обеспечили преимущество Украине U-21 после первого тайма (2:0). Но во втором англичане ответили дважды (2:2).

Украинская молодежка забила победный гол на 90+4 минуте. Илья Квасница принес победу сине-желтым (3:2).

Украина лидирует в группе, набрав 9 очков после 3 матчей. Англия оставалась с 6 очками.

ГОЛ! 3:2. Илья Квасница, 90+4 мин.

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Источник Sport.ua
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vazazh
Вітаю наших хлопців! Слава Україні!. Дай боже і дорослим відвграти не гірше. А скажить мені, чи "Хунмунсон", чи як там його насправді - це англієць? Чи може там піпець з англійцями у футболі? Так само, як "француз" Бензема підтримує терорістів з хамасу? Може давно закінчився цей футбол - англійській, французьсбькій, а є щось - невідомо що? 
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