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  4. Рух запросил у Шахтера 7 миллионов долларов за Сапугу и 4 – за Сыча
Украина. Премьер лига
27 июня 2022, 20:50 |
514
0

Рух запросил у Шахтера 7 миллионов долларов за Сапугу и 4 – за Сыча

Любопытный инсайд от Виктора Вацко

27 июня 2022, 20:50 |
514
0
Рух запросил у Шахтера 7 миллионов долларов за Сапугу и 4 – за Сыча
ФК Рух. Алексей Сыч

Журналист Виктор Вацко раскрыл детали трансферных переговоров, которые прошли между «Шахтером» и «Рухом» по двум игрокам львовского клуба 19-летнему Марко Сапуге и 21-летнему Алексею Сычу.

«Григорий Козловский, президент и собственник «Руха», разговаривал с директором по футболу «Шахтера» Дарио Срной, и в этой беседе он оценил Марко Сапугу в 7 миллионов долларов. Алексея Сыча он оценил в 4 миллиона долларов», - рассказал Вацко.

Отметим, что оценочная стоимость Сапуги на Transfermarkt составляет 200 тысяч евро, Сыча – 400 тысяч евро.

Ранее Игорь Цыганык сообщил, что «Шахтер» отказался от идеи подписать Сапугу и Сыча из-за финансовых запросов «Руха».

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Источник Вацко Live
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