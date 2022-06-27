Рух запросил у Шахтера 7 миллионов долларов за Сапугу и 4 – за Сыча

Журналист Виктор Вацко раскрыл детали трансферных переговоров, которые прошли между «Шахтером» и «Рухом» по двум игрокам львовского клуба 19-летнему Марко Сапуге и 21-летнему Алексею Сычу.

«Григорий Козловский, президент и собственник «Руха», разговаривал с директором по футболу «Шахтера» Дарио Срной, и в этой беседе он оценил Марко Сапугу в 7 миллионов долларов. Алексея Сыча он оценил в 4 миллиона долларов», - рассказал Вацко.

Отметим, что оценочная стоимость Сапуги на Transfermarkt составляет 200 тысяч евро, Сыча – 400 тысяч евро.

Ранее Игорь Цыганык сообщил, что «Шахтер» отказался от идеи подписать Сапугу и Сыча из-за финансовых запросов «Руха».