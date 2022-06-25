Журналист: Шахтер хотел подписать двух игроков Руха, но не устроила цена

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал, что «Шахтер» из-за оттока легионеров обратил внимание на внутренний рынок футболистов:

«Шахтеру», скорее всего, придется играть без легионеров. Какой состав будет у команды? Насколько мне известно, сейчас «горняки» пытаются контактировать с разными украинскими футболистами, особенно перспективными.

К примеру, «Шахтер» интересовался, можно ли приобрести у «Руха» полузащитников Марка Сапугу и Алексея Сыча, двух очень талантливых футболистов. Однако ту цену, которую объявил «Рух», «Шахтер» не готов платить. И вообще, тратить сейчас серьезные деньги «горняки» не собираются.

Я думаю, что будет возвращение Сикана из аренды. Вполне возможен переезд Коваленко. Он воспитанник клуба, а это очень важно. Это футболист опытный. Ну и планируют возвращать Зубкова.

Сикан, Вьюнник, Зубков (а там есть опция, по которой «Шахтер» за определенную сумму денег может его вернуть), Пихаленок могут вернуться в «Шахтер». Правда, за последнего нужно выплатить реально большую сумму и я не думаю, что «Шахтер» будет тратить такие деньги сейчас».