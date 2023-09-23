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  4. ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
23 сентября 2023, 19:31 | Обновлено 23 сентября 2023, 20:16
3269
5

ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ

Защитник неудачно сыграл в подкате

23 сентября 2023, 19:31 | Обновлено 23 сентября 2023, 20:16
3269
5
ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

В матче чемпионата Украины между «Рухом» и «Шахтером» на 21-й минуте прямую красную карточку получил защитник гостей Ярослав Ракицкий, который неудачно сыграл в подкате.

Это пятое удаление у «Шахтера» в нынешнем сезоне, а для Ярослава это восьмое удаление в чемпионатах Украины. Лидирует Сергей Симинин (девять).

Счет в игре на этот момент был 1:0 в пользу команды Патрика ван Леувена после гола Георгия Судакова.

Вскоре после удаления «Рух» сумел забить, но гол не засчитали из-за офсайда.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию напряженного матча.

Смотрите видео спорного момента

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Шахтер Донецк Рух - Шахтер Ярослав Ракицкий Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Gargantua
неумышленно, но фол получился очень грубым.
мог сломать молодого парня.
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+4
vbrjkf
Дровосек !
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+2
Fitness.sports
По делу вон с поля 
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+2
Burevestnik
бидло ,  яке після окупації Донбасу поїхало в рашу.
бидло і на полі...
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-4
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