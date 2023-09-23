ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
Защитник неудачно сыграл в подкате
В матче чемпионата Украины между «Рухом» и «Шахтером» на 21-й минуте прямую красную карточку получил защитник гостей Ярослав Ракицкий, который неудачно сыграл в подкате.
Это пятое удаление у «Шахтера» в нынешнем сезоне, а для Ярослава это восьмое удаление в чемпионатах Украины. Лидирует Сергей Симинин (девять).
Счет в игре на этот момент был 1:0 в пользу команды Патрика ван Леувена после гола Георгия Судакова.
Вскоре после удаления «Рух» сумел забить, но гол не засчитали из-за офсайда.
Sport.ua проводит текстовую трансляцию напряженного матча.
Смотрите видео спорного момента
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