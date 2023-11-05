ЛУЧЕСКУ: «Без такого игрока, как Ярмоленко, тяжело руководить командой»

Бывший главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, который подал в отставку после поражения от «Шахтера» (0:1), рассказал, с какими трудностями столкнулся в стане «бело-синих» в последнее время.

«Это была деликатная ситуация. Месяц назад мы имели 6 очков форы против «Шахтера» и шли прямиком к чемпионству. К несчастью, Ярмоленко получил травму. Ему пришлось перенести операцию в Барселоне. Он выбыл из строя на четыре месяца. Он был единственным опытным игроком, который мог воплотить в жизнь идеи тренера. Без такого игрока очень сложно руководить командой. Когда у вас будет больше таких футболистов, это даже лучше. Я потерял его».

«Почти в каждом матче у нас удаляли одного игрока. В последние несколько минут мы пропустили два глупых гола. У «Динамо» очень молодая защита. Это нормально. Футболисты скованы между собой, в футболе случаются такие явления, и ты не знаешь, что делать. Мы проиграли три игры подряд. В этих условиях я взял на себя всю ответственность и сказал, что это нормально. Тренер всегда несет ответственность за результат. Пускай я буду тем, кто уйдет в отставку и в каком-то смысле спасет команду», - заявил Луческу.

В нынешнем сезоне 34-летний Ярмоленко провел 6 матчей в УПЛ, отличившись 4 голами и 1 ассистом.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко сможет вернуться к активным тренировкам «Динамо» во второй половине зимних сборов.