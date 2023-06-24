Карьерный взлет Кащука: из Азербайджана в основу чемпиона Украины?

Летом минувшего года «Шахтер» оказался отброшен на несколько десятилетий в развитии и стратегическом планировании. Из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны «горнякам» пришлось экстренно собирать фактически новую команду, ведь все легионеры, кроме буркинийца Лассины Траоре, выразили желание покинуть охваченную боевыми действиями страну. Сменился в «Шахтере» и главный тренер – хорвату Игору Йовичевичу достался уже совсем иной кадровый «материал», нежели его предшественнику Роберто Де Дзерби. Предстояла огромная работа и титанические усилия…

На краткосрочный сборах перед началом сезона-2022/23 Йовичевич, прежде всего, постарался оценить способности всех имеющихся на контракте в клубе исполнителей. В «Шахтер» вернулась огромная масса арендованных, в том числе и из временно прекратившего функционирование как полноценный футбольный клуб «Мариуполя». Одним из них оказался правый вингер Алексей Кащук – воспитанник академии «горняков», не сыгравший ни одного официального матча за первую команду и выступавший за приазовцев на правах аренды с лета 2019-го.

Кащука с точки зрения широких болельщицких масс в украинском футболе можно называть ноунеймом. За его прогрессом в «Мариуполе» наблюдали, пожалуй, разве что селекционеры «Шахтера», да и то не факт, ведь долгие годы система поиска талантов в донецком клубе была буквально зациклена на бразильском рынке, особенно если речь шла о футболистах атаки. Единственным турниром, по которому Кащук мог запомнится отечественным фанатам, не особо следящим за кадровыми пертурбациями в дубле «Шахтера» и «Мариуполе», является чемпионат мира среди молодежных команд 2019 года, на котором Украина U-20 сенсационно стала победителем. Тогда Кащук выходил на поле в каждом из семи поединков, но лишь в двух из них сыграл по 90 минут, а в финале против Южной Кореи и вовсе объявился в самой концовке – на две минуты. Результативность Алексея на турнире в Польше не выглядела выдающейся на фоне ряда партнеров – лишь одна голевая передача.

Getty Images/Global Images Ukraine

Неудивительно, что Йовичевич с ходу также не поверил в Кащука. В какой-то момент «Шахтеру» сперва удалось договориться с «Ференцварошем» о выкупе Александра Зубкова, а буквально перед подачей заявки на групповую стадию Лиги чемпионов «горняки» согласовали еще и приобретение Марьяна Шведа у «Мехелена». Сразу после этого перспективы Кащука в первой команде «Шахтера» из туманных превратились в абсолютно призрачные, и вингер на правах аренды отбыл в азербайджанский «Сабах», причем эта новость прогнозируемо не вызвала абсолютно никакого фурора в отечественном спортивном информационном пространстве.

А вот дальше ситуация начала развиваться так, как этого не ожидали, пожалуй, и в самом «Шахтере». «Сабах» для Кащука оказался хорошо знакомой командой, так как в ней Алексей провел несколько месяцев еще весной 2022-го, в концовке сезона-2021/22. Последний фактор, очевидно, значительно помог украинскому легионеру, так как дополнительной акклиматизации и адаптации ему уже не требовалось.

С первого же матча за «Сабах» в чемпионате Азербайджана Кащук начал забивать, причем дебютным мячом в сезоне-2022/23 украинский вингер отличился в воротах не кого-то, а самого чемпиона – «Карабаха». И пускай команда Алексея проиграла (3:4), сам вингер показал свой потенциал и способность быть полезным «Сабаху», выходя на поле с первых минут.

Неудивительно, что через несколько месяцев «Сабах» было уже невозможно представить без Кащука на правом фланге атаки. Украинский легионер едва ли не в каждом поединке отличался результативным действием, а то и не одним. В итоге к финишу чемпионата на счету Алексея оказалось 16 забитых мячей и 9 результативных передач в 31 матче. Столь высокие показатели результативности побудили руководство «Сабаха» предпринять попытку договориться с «Шахтером» о полноценном переезде Кащука в Азербайджан. Поговаривали, что клуб из Баку даже был готов заплатить за хавбека 1 миллион евро, что сделало бы украинца самым дорогостоящим приобретением в истории «Сабаха», но…

В начале мая СМИ сообщали, что руководство «Шахтера» просит от «Сабаха» за Кащука 1,5 миллиона евро, а уже в конце того же месяца в прессу просочились данные о том, что «горняки» якобы оценивают своего воспитанника уже в 5 миллионов. Сам Кащук в интервью заявлял, что был бы не против остаться в «Сабахе», чтобы сыграть вместе с командой в Лиге конференций, но корректно ни на чем не настаивал – мол, если судьба приготовила ему другие варианты в карьере, то так тому и быть.

В конечном итоге, «Сабах» с «Шахтером» так и не договорились, и по последним данным из прессы, Кащук возвращается в донецкий клуб, где буквально поражены его результативностью в Азербайджане. И действительно: вояж в «Сабах» позволил Кащуку раскрыть себя по-новому, хотя в целом его эффективность работы на поле в команде из Баку не слишком-то и изменилась, если сравнивать с аналогичными показателями за «Мариуполь» в недоигранном в рамках УПЛ сезоне-2021/22.

Из ключевых показателей, помимо голов и ассистов, Кащука за «Мариуполь» и «Сабах» существенная разница видна только по некоторым – количеству пасов (в том числе, выполненных назад), полученных передач и касаний мяча в штрафной соперника. Вырос и среднематчевый показатель ожидаемых голов, причем до весьма приличной отметки в 0,43xG, однако здесь важно подчеркивать другое – в целом количество ударов и их точность у Кащука в «Сабахе» оказались фактически такими же, как и ранее в «Мариуполе», где Алексей забивал гораздо реже.

Так почему же Кащук так сильно прибавил в результативности? Очевидно, за счет ряда факторов, причем как футбольного, так и около футбольного характера. И если с последними разобраться гораздо тяжелее, потому как необходимо знать слишком многое из жизни футболиста, вплоть до бытовых мелочей, то вот о футбольной составляющей определенные выводы можно сделать, опираясь на статистику и графические расшифровки.

Прежде всего, как уже упоминалось выше, в «Сабахе» Кащук стал значительно чаще получать мяч от партнеров. Стало быть, ему больше доверяли внутри команды, ведь слабому игроку пасуют значительно реже, чем тому, кто понимает, что необходимо делать дальше и какие действия с мячом предпринимать. Это прописная истина, так как при первой же потере всей команде приходится возвращаться в оборону, которая способна оказывать изнуряющее воздействие не только на физические, но и на психологические кондиции футболистов.

Имея возможность больше работать с мячом, чем без него, у Кащука снизилась потребность в ведении единоборств (в сравнении с тем, что было в «Мариуполе»), а также он увеличил показатель по выполненным пасам назад, который превысил аналогичный по передачам вперед (в «Мариуполе» все было как раз наоборот). Работа на команду со стремлением к минимизации необоснованных рисков привела и к снижению показателя обводок, хотя крайне незначительному – с 6 до 5,5 в пересчете на 90 минут.

Но самое главное – рост более чем на 30% показателя касаний мяча в штрафной соперника (с 2,4 до 3,2). Именно благодаря этому Кащук чаще, чем во время выступлений за «Мариуполь», оказывался на качественных ударных позициях, о чем свидетельствует карта с нанесенными точками ударов, выполненных украинским вингером.

В «Сабахе» Кащук значительно чаще получал возможность пробивать с более выгодных позиций

И пускай средний показатель ударов у Кащука остался неизменным, в сравнении с мариупольским, но за счет выхода на более выгодные ударные позиции в «Сабахе» у вингера произошел не только рост расчетного индекса ожидаемых голов (xG), но и, непосредственно, самой результативности. А уж после того, как Кащук продемонстрировал свое умение забивать, команда и тренерский штаб стали еще больше поощрять стремление украинца к нестандартным действиям.

Примечательно, что Кащук уже успел порадовать украинских болельщиков и на стартовавшем в Румынии и Грузии молодежном чемпионате Европы, где команда Руслана Ротаня в первом поединке довольно неожиданно не оставила шансов сверстникам из Хорватии (2:0), а Алексей отличился забитым мячом и результативной передачей на Сикана.

К слову, после победы над хорватами Кащук так прокомментировал свою успешную игру в матче: «Я принял мяч между линиями, сместился и пробил – получился очень классный гол. Главный тренер позволяет мне брать на себя игру в последней трети поля. У меня есть соответствующие качества, стараюсь ими пользоваться».

Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Кащук (справа)

Так что в самое ближайшее время ждем от Кащука новых успехов за сборную Украины U-21, а вот в новом сезоне у вингера вполне есть шанс замахнуться на основу действующего чемпиона украинской Премьер-лиги «Шахтера». В стане «горняков» у Алексея пока (если дончане летом не прикупят еще кого-то) есть два серьезных конкурента – Александр Зубков и Марьян Швед. Оба старше, чем возвращающийся из «Сабаха» коллега, и оба пропустили в сезоне-2022/23 значительные отрезки из-за проблем со здоровьем.

Поэтому стратегически ставка на Кащука для «Шахтера» выглядит вполне логичной, особенно учитывая отсутствие каких-то дополнительных финансовых затрат, необходимых для ее воплощения в жизнь. Как минимум в рамках УПЛ Алексей точно заслуживает возможности попробовать силы в оранжево-черной футболке, а если дела пойдут, как в «Сабахе», то сезон-2023/24 Кащук проведет не в Лиге конференций, как планировал с коллективом из Баку, а в Лиге чемпионов, являющейся великолепной витриной для талантов даже в условиях войны, через которые проходит сейчас вся Украина и ее футбольные клубы. А там, как знать, в карьере Кащука может произойти и новый взлет. Кто-то из читателей сейчас громко рассмеялся? А зря, ведь Михаила Мудрика за два года до трансфера в «Челси» также никто не ассоциировал с грандами мирового футбола, но где сейчас те смеющиеся знатоки-скептики?..