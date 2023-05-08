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  4. Сабах готов выложить 1 млн евро за Кащука, Шахтер просит больше
Украина. Премьер лига
08 мая 2023, 11:42 |
567
1

Сабах готов выложить 1 млн евро за Кащука, Шахтер просит больше

Алексей также может оказаться в «Вестерло»

08 мая 2023, 11:42 |
567
1
Сабах готов выложить 1 млн евро за Кащука, Шахтер просит больше
azerisport.com

«Сабах» продолжает переговоры с донецким «Шахтером» по поводу трансфера Алексея Кащука, который на правах аренды выступает за азербайджанский футбольный клуб.

Сообщается, что шансы сохранить вингера молодежной сборной Украины у «Сабаха» не столь велики. Донецкий клуб просит за Кащука минимум 1,5 млн евро, тогда как бакинцы готовы выложить не более миллиона.

Ранее сообщалось, что украинец близок к переходу в бельгийский «Вестерло», который готов выложить за него до 2 млн евро.

В нынешнем сезоне АЗПЛ Кащук сыграл в 28-и матчах в составе «сов», забив 16 мячей и сделав 9 ассистов.

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Алексей Кащук Вестерло трансферы трансферы УПЛ Сабах (Азербайджан) Шахтер Донецк
Источник Azerisport.com
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Комментарии 1
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simon andre
Может в Шахтер вернуть для начала .
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