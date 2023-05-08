Сабах готов выложить 1 млн евро за Кащука, Шахтер просит больше

«Сабах» продолжает переговоры с донецким «Шахтером» по поводу трансфера Алексея Кащука, который на правах аренды выступает за азербайджанский футбольный клуб.

Сообщается, что шансы сохранить вингера молодежной сборной Украины у «Сабаха» не столь велики. Донецкий клуб просит за Кащука минимум 1,5 млн евро, тогда как бакинцы готовы выложить не более миллиона.

Ранее сообщалось, что украинец близок к переходу в бельгийский «Вестерло», который готов выложить за него до 2 млн евро.

В нынешнем сезоне АЗПЛ Кащук сыграл в 28-и матчах в составе «сов», забив 16 мячей и сделав 9 ассистов.