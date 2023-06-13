Кащук возвращается в Шахтер, где поражены его результативностью – журналист

Журналист Виктор Вацко поделился информацией о том, что руководство «Шахтера» планирует вернуть в первую команду 22-летнего правого вингера Алексея Кащука, который сезон-2022/23 на правах аренды отыграл за «Сабах».

«Насколько я понимаю, в «Шахтер» возвращается Алексей Кащук. Он поразил результативностью в составе азербайджанского «Сабаха» - в 31 матче чемпионата забил 16 мячей и отдал 10 ассистов. Это показатель», - сказал Вацко.

Ранее сообщалось, что «Сабах» хотел выкупить Кащука у донецкого клуба, но тот якобы запросил за полноценный трансфер хавбека 5 миллионов евро.