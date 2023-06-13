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  4. Кащук возвращается в Шахтер, где поражены его результативностью – журналист
Украина. Премьер лига
13 июня 2023, 20:41 |
2057
1

Кащук возвращается в Шахтер, где поражены его результативностью – журналист

Сезон-2022/23 Алексей отыграл в Азербайджане

13 июня 2023, 20:41 |
2057
1
Кащук возвращается в Шахтер, где поражены его результативностью – журналист
instagram.com/aleksey_kashchuk

Журналист Виктор Вацко поделился информацией о том, что руководство «Шахтера» планирует вернуть в первую команду 22-летнего правого вингера Алексея Кащука, который сезон-2022/23 на правах аренды отыграл за «Сабах».

«Насколько я понимаю, в «Шахтер» возвращается Алексей Кащук. Он поразил результативностью в составе азербайджанского «Сабаха» - в 31 матче чемпионата забил 16 мячей и отдал 10 ассистов. Это показатель», - сказал Вацко.

Ранее сообщалось, что «Сабах» хотел выкупить Кащука у донецкого клуба, но тот якобы запросил за полноценный трансфер хавбека 5 миллионов евро.

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Алексей Кащук Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Сабах Баку
Источник Вацко Live
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Eye of Providence
Свої 10-15 ігор на сезон зіграє. Потім піде.
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