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  4. Алексей КАЩУК: «Шахтер просит за меня 5 млн евро? Это их дело»
Украина. Премьер лига
30 мая 2023, 13:11 |
806
1

Алексей КАЩУК: «Шахтер просит за меня 5 млн евро? Это их дело»

Вингер заявил, что был бы не прочь остаться в «Сабахе» на постоянной основе

30 мая 2023, 13:11 |
806
1
Алексей КАЩУК: «Шахтер просит за меня 5 млн евро? Это их дело»
azerisport.com. Алексей Кащук

Украинский легионер «Сабаха» Алексей Кащук, выступающий в Азербайджане на правах аренды из «Шахтера», заявил, что пока не знает, где продолжит выступления в следующем сезоне.

«Пока не знаю, так как по контракту я принадлежу «Шахтеру». Многое будет зависеть от них. Конечно, мне нравятся Азербайджан, «Сабах». Мы будем играть в Лиге конференций. Если не получится вернуться в «Сабах», пожелаю ему удачи и буду болеть за него. Но если получится, буду очень рад и этому».

«Мы поговорим с ними [руководством «Шахтера»]. Надеюсь, что будет принято решение, которое пойдет на пользу моей карьере», - сказал Кащук.

Также вингер прокомментрировал слухи о том, что донецкий клуб якобы требует от «Сабаха» за полноценный трансфер хавбека 5 миллионов евро.

«Честно говоря, не знаю. В новостях пишут и о пяти миллионах, и об одном миллионе. Все будет зависеть от «Шахтера». Если будет официальное предложение, его в любом случае рассмотрят. За сколько «Шахтер» хочет меня продать, это уже их дело», - подытожил Кащук.

Напомним, 22-летний Кащук забил 16 мячей и выполнил 10 результативных передач в 33 поединках за «Сабах».

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Алексей Кащук Шахтер Донецк Сабах Баку трансферы трансферы УПЛ
Источник Azerisport.com
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Алекс днепр
Кротам понравилось надувать людей как в случае с Мудриком 
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