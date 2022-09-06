Хавбек Шахтера продолжит карьеру в Азербайджане

Азербайджанский клуб «Сабах» уведомил о том, что его цвета вновь будет защищать украинский полузащитник Кащук, имеющий контракт с донецким «Шахтером». Это аренда до конца нынешнего сезона 2022/2023 гг.

22-летний Алексей Кащук летом находился в лагере донецкой команды, участвовал в контрольных матчах, но в основной обойме коллектива не закрепился. Его контракт с «горняками» действует до лета 2024 года.

За «Сабах» Кащук играл во второй части предыдущего сезона-2021/2022. Украинец отыграл в 8 матчах, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.

«Сабах» в настоящий момент лидирует в чемпионате Азербайджана, имея 13 очков после 5 матчей.