Жена игрока сборной Украины и Шахтера подала на развод из-за измены
Анна решила расстаться с Александром Зубковым
Анна Зубкова, жена вингера сборной Украины и донецкого «Шахтера» Александра Зубкова, подала документы на развод.
Фото соответствующего документа Анна выставила в своей социальные сети Инстаграм. Александр Зубков пока на эту информацию никак не отреагировал.
В мае прошлого года Анна сообщила, что Александр ей неоднократно изменял. Однако новый 2025 год пара встретила вместе. У пары есть один ребенок – дочь София.
Александр сделал Анне предложение летом 2019 года перед переходом в «Ференцварош», свадьба состоялась в октябре. В январе 2021 года у пары появилась дочь.
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