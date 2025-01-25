Жена игрока сборной Украины и Шахтера подала на развод из-за измены

Анна Зубкова, жена вингера сборной Украины и донецкого «Шахтера» Александра Зубкова, подала документы на развод.

Фото соответствующего документа Анна выставила в своей социальные сети Инстаграм. Александр Зубков пока на эту информацию никак не отреагировал.

В мае прошлого года Анна сообщила, что Александр ей неоднократно изменял. Однако новый 2025 год пара встретила вместе. У пары есть один ребенок – дочь София.

Александр сделал Анне предложение летом 2019 года перед переходом в «Ференцварош», свадьба состоялась в октябре. В январе 2021 года у пары появилась дочь.