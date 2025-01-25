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  4. Жена игрока сборной Украины и Шахтера подала на развод из-за измены
Украина. Премьер лига
25 января 2025, 19:47 | Обновлено 25 января 2025, 20:13
1971
1

Жена игрока сборной Украины и Шахтера подала на развод из-за измены

Анна решила расстаться с Александром Зубковым

25 января 2025, 19:47 | Обновлено 25 января 2025, 20:13
1971
1
Жена игрока сборной Украины и Шахтера подала на развод из-за измены
Instagram. Александр Зубкова и Анна Зубкова

Анна Зубкова, жена вингера сборной Украины и донецкого «Шахтера» Александра Зубкова, подала документы на развод.

Фото соответствующего документа Анна выставила в своей социальные сети Инстаграм. Александр Зубков пока на эту информацию никак не отреагировал.

В мае прошлого года Анна сообщила, что Александр ей неоднократно изменял. Однако новый 2025 год пара встретила вместе. У пары есть один ребенок – дочь София.

Александр сделал Анне предложение летом 2019 года перед переходом в «Ференцварош», свадьба состоялась в октябре. В январе 2021 года у пары появилась дочь.

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Дмитро Олійник Источник: Instagram
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turist86
28.11.2024
Зубкова: Заміжня, люблю чоловіка
25.01.2025
Подала на розлучення
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