ФОТО. Жена вингера Шахтера и сборной Украины заявила об измене мужа

Жена украинского вингера «Шахтера» Александра Зубкова Анна призналась, что муж ей изменил.

Об этом девушка поделилась со своими подписчиками в социальной сети Инстаграм.

«Официально. Разрешаю мужчинам высылать мне цветы на похороны брака.

Мне было максимально неприятно. И все, что я хотела, – это, чтобы у меня не было пути назад, к сохранению этого брака.

Я знаю, что многие женщины прощают измены. Но я просто не хочу, чтобы у меня был путь назад. Я просто не хочу. Я не могу. Я очень прошу не заниматься травлей», – сказала Зубкова.

Анна также ранее выставила в сториз фотографии доказательств измены Зубкова, но позже их удалила.

Александр сделал Анне предложение летом 2019 года перед переходом в «Ференцварош», свадьба состоялась в октябре. В январе 2021 года у пары родилась дочь.

ФОТО. Жена Зубкова заявила об измене мужа