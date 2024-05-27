ФОТО. Жена вингера Шахтера и сборной Украины заявила об измене мужа
Анна Зубкова рассказала об этом в своих социальных сетях
Жена украинского вингера «Шахтера» Александра Зубкова Анна призналась, что муж ей изменил.
Об этом девушка поделилась со своими подписчиками в социальной сети Инстаграм.
«Официально. Разрешаю мужчинам высылать мне цветы на похороны брака.
Мне было максимально неприятно. И все, что я хотела, – это, чтобы у меня не было пути назад, к сохранению этого брака.
Я знаю, что многие женщины прощают измены. Но я просто не хочу, чтобы у меня был путь назад. Я просто не хочу. Я не могу. Я очень прошу не заниматься травлей», – сказала Зубкова.
Анна также ранее выставила в сториз фотографии доказательств измены Зубкова, но позже их удалила.
Александр сделал Анне предложение летом 2019 года перед переходом в «Ференцварош», свадьба состоялась в октябре. В январе 2021 года у пары родилась дочь.
ФОТО. Жена Зубкова заявила об измене мужа
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