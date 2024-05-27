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  4. ФОТО. Жена вингера Шахтера и сборной Украины заявила об измене мужа
Украина. Премьер лига
27 мая 2024, 16:06 |
6132
14

ФОТО. Жена вингера Шахтера и сборной Украины заявила об измене мужа

Анна Зубкова рассказала об этом в своих социальных сетях

27 мая 2024, 16:06 |
6132
14
ФОТО. Жена вингера Шахтера и сборной Украины заявила об измене мужа
Инстаграм Анны Зубковой

Жена украинского вингера «Шахтера» Александра Зубкова Анна призналась, что муж ей изменил.

Об этом девушка поделилась со своими подписчиками в социальной сети Инстаграм.

«Официально. Разрешаю мужчинам высылать мне цветы на похороны брака.

Мне было максимально неприятно. И все, что я хотела, – это, чтобы у меня не было пути назад, к сохранению этого брака.

Я знаю, что многие женщины прощают измены. Но я просто не хочу, чтобы у меня был путь назад. Я просто не хочу. Я не могу. Я очень прошу не заниматься травлей», – сказала Зубкова.

Анна также ранее выставила в сториз фотографии доказательств измены Зубкова, но позже их удалила.

Александр сделал Анне предложение летом 2019 года перед переходом в «Ференцварош», свадьба состоялась в октябре. В январе 2021 года у пары родилась дочь.

ФОТО. Жена Зубкова заявила об измене мужа

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 14
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Gargantua
надеюсь не с Судаковым изменял
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+4
FunnyCat_____
напевно Отсосіті 228 гатив у вільний час, та і в робочий також!
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+3
ViAn
Це все через війну. Нажаль. Не виправдовую Зубкова. Але коли дружина і дитина вже більше 2-х років за кордоном, бачитесь лише під час відпусток... Багато родин через це розпались. Сумно все це.
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+3
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turist86
Не треба було тікати з тилового і досить безпечного міста. Вона думала, що молодий здоровий мужик з купою грошей, який живе у мегаполісі з мільйоном жінок, буде роками проводити вечори в бібліотеці?
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+2
ManUtd
Це та мадам, у якої чоловік повинен заробляти не менше ніж €10к на місяць? 
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+2
Harun Bakircioğlu
Это Хунгароринг 2022? Счастливая венгерская семья была, пока в Шахтер не перешел.
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+1
Сергей Викторович
Это важная спортивная новость Украины ?
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-1
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Людмила Павловська
Ти хочеш багатого чоловіка, то не винось мозги. То він же кінь педальний. ... Ти будь вдячна що хтось тебе підмінив.
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-1
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OtsoCity
Щур кацапськiй під нікнеймом fany, ти образився, що Зубков гатив дівчину гравця динамо, а не тебе хвойду смердючу 
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-6
OtsoCity
напевно дівчину гравця динамо гатив, у вільний час
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-12
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