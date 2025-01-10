Украина. Премьер лига10 января 2025, 06:57 | Обновлено 10 января 2025, 07:18
228
1
Стало известно, какой игрок нанес наибольше ударов из-за штрафной в УПЛ
Полузащитник ЛНЗ Мухаррем Яшари нанес 32 дальних удара
10 января 2025, 06:57 | Обновлено 10 января 2025, 07:18
228
1
Стало известно, какой футболист нанес наибольше ударов из-за пределов штрафной в текущем сезоне УПЛ.
Полузащитник ЛНЗ Мухаррем Яшари стал лидером соответствующего рейтинга.
Он имеет в активе 32 дальних удара в первой части текущего сезона УПЛ.
Топ-5 футболистов УПЛ по количеству ударов по воротам из-за пределов штрафной:
- 1. Мухаррем Яшари (ЛНЗ) – 32
- 2. Владимир Бражко (Динамо) – 26
- 3. Александр Зубков (Шахтер) – 24
- 4. Александр Яцык (Заря) – 21
- 5. Денис Янаков (Черноморец) – 18
Данные: Wyscout
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Комментарии 1
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В принципе, его можно и в Шахту брать. По стилю игры подошёл бы.
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