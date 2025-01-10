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Украина. Премьер лига
10 января 2025, 06:57 | Обновлено 10 января 2025, 07:18
228
1

Стало известно, какой игрок нанес наибольше ударов из-за штрафной в УПЛ

Полузащитник ЛНЗ Мухаррем Яшари нанес 32 дальних удара

10 января 2025, 06:57 | Обновлено 10 января 2025, 07:18
228
1
Стало известно, какой игрок нанес наибольше ударов из-за штрафной в УПЛ
УПЛ. Мухаррем Яшари

Стало известно, какой футболист нанес наибольше ударов из-за пределов штрафной в текущем сезоне УПЛ.

Полузащитник ЛНЗ Мухаррем Яшари стал лидером соответствующего рейтинга.

Он имеет в активе 32 дальних удара в первой части текущего сезона УПЛ.

Топ-5 футболистов УПЛ по количеству ударов по воротам из-за пределов штрафной:

  • 1. Мухаррем Яшари (ЛНЗ) – 32
  • 2. Владимир Бражко (Динамо) – 26
  • 3. Александр Зубков (Шахтер) – 24
  • 4. Александр Яцык (Заря) – 21
  • 5. Денис Янаков (Черноморец) – 18

Данные: Wyscout

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Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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Фанькин кот
В принципе, его можно и в Шахту брать. По стилю игры подошёл бы. 
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