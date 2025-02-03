«Я бы научил его играть...». Роналду прокомментировал игру Мбаппе

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал игру французского нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе:

«Позиция нападающего немного сложна для Мбаппе, потому что он не знает, как играть в роли нападающего. Если бы я был Мбаппе, я бы играл на позиции нападающего примерно так же, как Криштиану».

«Позаботьтесь о нем. Берегите его. Я говорю болельщикам «Реала»: берегите парня». Мбаппе очень хорош, и «Реал Мадрид» должен помогать ему и защищать его».

«Я не сомневаюсь, что Мбаппе доставит много радости болельщикам Реала».

«Я очень люблю его, и не только из-за истории о том, что в юности он любил Криштиану Роналду и был его кумиром. Но я действительно вижу в нем звезду, и он подарит много радости болельщикам Реала».

«Я смотрю «Реал» время от времени, потому что моему сыну Матео очень нравится Мбаппе».

«Позиция нападающего немного осложняет жизнь Мбаппе, потому что он не знает, как играть в роли нападающего, на мой взгляд... Дело не в том, что он не знает, а в том, что это не его позиция. Если бы я был в «Реале», я бы научил его играть под девятым номером. Потому что я не был нападающим. Я привык играть как нападающий. Я играл на фланге, а люди забыли».

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 33 матча на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе просит «Реал» подписать звездного защитника.