Стало известно, сколько Шахтер заработал на домашних матчах ЛЧ

По информации журналиста Виктора Вацко, Шахтер на домашних матчах Лиги чемпионов, которые команда проводила в немецком Гельзенкирхене, заработала 7,5-8 миллионов евро.

В эту сумму включают продажу билетов, а также других товаров на стадионе (так называемый match-day).

Больше всего принес матч с Баварией, на который пришло 57 тысяч человек. Далее были Аталанта (21 тысяча), Янг Бойз (17 тысяч) и Брест (15 тысяч).

Это дополнительная сумма, которая не входит в призовые от УЕФА – они составили 41,3 миллиона евро.