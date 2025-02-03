Стало известно, сколько Шахтер заработал на домашних матчах ЛЧ
Клуб получил около 8 миллионов евро
По информации журналиста Виктора Вацко, Шахтер на домашних матчах Лиги чемпионов, которые команда проводила в немецком Гельзенкирхене, заработала 7,5-8 миллионов евро.
В эту сумму включают продажу билетов, а также других товаров на стадионе (так называемый match-day).
Больше всего принес матч с Баварией, на который пришло 57 тысяч человек. Далее были Аталанта (21 тысяча), Янг Бойз (17 тысяч) и Брест (15 тысяч).
Это дополнительная сумма, которая не входит в призовые от УЕФА – они составили 41,3 миллиона евро.
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