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Лига чемпионов
03 февраля 2025, 18:15 | Обновлено 03 февраля 2025, 18:26
897
6

Стало известно, сколько Шахтер заработал на домашних матчах ЛЧ

Клуб получил около 8 миллионов евро

03 февраля 2025, 18:15 | Обновлено 03 февраля 2025, 18:26
897
6
Стало известно, сколько Шахтер заработал на домашних матчах ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Виктора Вацко, Шахтер на домашних матчах Лиги чемпионов, которые команда проводила в немецком Гельзенкирхене, заработала 7,5-8 миллионов евро.

В эту сумму включают продажу билетов, а также других товаров на стадионе (так называемый match-day).

Больше всего принес матч с Баварией, на который пришло 57 тысяч человек. Далее были Аталанта (21 тысяча), Янг Бойз (17 тысяч) и Брест (15 тысяч).

Это дополнительная сумма, которая не входит в призовые от УЕФА – они составили 41,3 миллиона евро.

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Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Комментарии 6
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Отаман
На фк ганьба суркіса та медведчука, навіть з Лаціо прийшло 7,700 вболівальників, половину з них з Риму приїхали за Лаціо вболівати, фк ганьба суркіса ніде не люблять🥳
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0
Отаман
Дуже добре
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0
Demid Romanchik
На Динамо тоже много людей  ходили... С РШФ аншлаг вообще 
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-1
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AK.228
Неплохо 
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-2
Фанькин кот
Завидуйте молча, дынамофаны! И не гоните бред сивой кобылы по поводу денег на трансферы, якобы вытянутых Ахметовым из карманов украинцев.
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-4
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