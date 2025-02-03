Англия03 февраля 2025, 21:12 | Обновлено 03 февраля 2025, 21:19
235
0
Челси и Вест Хэм назвали стартовые составы на матч АПЛ
Вечером 3 февраля в 22:00 пройдет матч 24-го тура Английской Премьер-лиги
03 февраля 2025, 21:12 | Обновлено 03 февраля 2025, 21:19
235
0
Вечером 3 февраля в 22:00 пройдет матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.
«Челси» будет принимать «Вест Хэм» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Главные тренеры команд определили стартовые составы на игру.
Читайте также:Челси – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси и Вест Хэм назвали стартовые составы на матч АПЛ
Two changes to your Chelsea XI! 🫵🔵#CFC | #CHEWHU pic.twitter.com/5HoROe1FSL— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 3, 2025
Introducing our starting XI 🥁 pic.twitter.com/aMet0ajBMP— West Ham United (@WestHam) February 3, 2025
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 03 февраля 2025, 08:45 0
Промоутер сделал прогноз на бой Дюбуа – Паркер
Футбол | 02 февраля 2025, 23:18 2
Легенда испанского футбола вспомнил матч между Реалом и Манчестер Сити
Футбол | 03.02.2025, 20:47
Футбол | 03.02.2025, 20:45
Футбол | 03.02.2025, 00:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.02.2025, 20:52 9
02.02.2025, 10:58 1
01.02.2025, 19:33 55
03.02.2025, 12:37 5
02.02.2025, 19:25 5
03.02.2025, 07:50 5
02.02.2025, 13:48 27
03.02.2025, 08:20 2