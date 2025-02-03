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Англия
03 февраля 2025, 21:12 | Обновлено 03 февраля 2025, 21:19
235
0

Челси и Вест Хэм назвали стартовые составы на матч АПЛ

Вечером 3 февраля в 22:00 пройдет матч 24-го тура Английской Премьер-лиги

03 февраля 2025, 21:12 | Обновлено 03 февраля 2025, 21:19
235
0
Челси и Вест Хэм назвали стартовые составы на матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 3 февраля в 22:00 пройдет матч 24-го тура Английской Премьер-лиги.

«Челси» будет принимать «Вест Хэм» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Главные тренеры команд определили стартовые составы на игру.

Челси и Вест Хэм назвали стартовые составы на матч АПЛ

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Вест Хэм Челси - Вест Хэм стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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