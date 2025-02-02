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  4. «Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине
Испания
02 февраля 2025, 23:18 |
2101
0

«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине

Легенда испанского футбола вспомнил матч между Реалом и Манчестер Сити

02 февраля 2025, 23:18 |
2101
0
«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный испанский экс-голкипер Сантьяго Каньисарес рассказал, как украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин помог своей команде победить «Манчестер Сити» в серии пенальти в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

«Теперь, когда я могу это сделать, раскрою еще несколько деталей, расскажу внутреннюю историю Лунин все спланировал (когда в момент удара Бернарду Силвы решил стоять на месте – прим.)», – цитирует Каньисареса Relevo.

Сантьяго добавил, что тренер вратарей «Реала» Луис Льопис, Лунин и тогдашний голкипер «сливочных» Кепа Аррисабалага догадывались, что португалец будет бить по центру ворот. По словам экс-футболиста Силва часто так исполнял пенальти в Англии, и испанец об этом знал, ведь играл за «Челси».

«Им (Льопису и Кепи – прим.) пришлось его убедить не прыгать в угол ворот, потому что вратарю в такой ситуации непросто стоять на месте. Это была командная работа Льописа, Кепы и Лунина», – заявил Каньисарес.

Тогда в серии пенальти украинский вратарь отразил удары двух игроков «Манчестер Сити» – Силвы и Матео Ковачича.

Ранее Каньисарес назвал Лунина одним из лучших вратарей прошлой Лиги чемпионов.

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Андрей Лунин Сантьяго Каньисарес Бернарду Силва Луис Льопис Кепа Аррисабалага Манчестер Сити Реал Мадрид Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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