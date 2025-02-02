«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине
Легенда испанского футбола вспомнил матч между Реалом и Манчестер Сити
Легендарный испанский экс-голкипер Сантьяго Каньисарес рассказал, как украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин помог своей команде победить «Манчестер Сити» в серии пенальти в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
«Теперь, когда я могу это сделать, раскрою еще несколько деталей, расскажу внутреннюю историю Лунин все спланировал (когда в момент удара Бернарду Силвы решил стоять на месте – прим.)», – цитирует Каньисареса Relevo.
Сантьяго добавил, что тренер вратарей «Реала» Луис Льопис, Лунин и тогдашний голкипер «сливочных» Кепа Аррисабалага догадывались, что португалец будет бить по центру ворот. По словам экс-футболиста Силва часто так исполнял пенальти в Англии, и испанец об этом знал, ведь играл за «Челси».
«Им (Льопису и Кепи – прим.) пришлось его убедить не прыгать в угол ворот, потому что вратарю в такой ситуации непросто стоять на месте. Это была командная работа Льописа, Кепы и Лунина», – заявил Каньисарес.
Тогда в серии пенальти украинский вратарь отразил удары двух игроков «Манчестер Сити» – Силвы и Матео Ковачича.
Ранее Каньисарес назвал Лунина одним из лучших вратарей прошлой Лиги чемпионов.
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