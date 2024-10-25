Легенда испанского футбола: «Лунин – один из лучших вратарей ЛЧ»

Легендарный испанский эксголкипер Сантьяго Каньисарес высоко отозвался о работе тренера вратарей мадридского Реала Луиса Льописа с Тибо Куртуа и Андреем Луниным.

«Куртуа – лучший вратарь, которого я когда-либо видел. Он очень хороший, суперталантливый, и он значительно вырос за последние годы под руководством Луиса Леписа.

Он поднял его от просто большого вратаря до самого лучшего в мире, и он также сделал Лунина одним из лучших в Лиге чемпионов. Его работу следует ценить. Тибо способен разрешать ситуации один в один и блокировать ворота», – сказал Сантьяго.

Ранее стало известно, что Куртуа получил травму в матче Лиги чемпионов с дортмундской Боруссией, из-за которой он пропустит встречу с Барселоной в ближайшую субботу. Так что в Эль-Классико должен сыграть Лунин.