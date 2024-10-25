Легенда испанского футбола: «Лунин – один из лучших вратарей ЛЧ»
Каньисарес похвалил тренера вратарей Реала и его подопечных
Легендарный испанский эксголкипер Сантьяго Каньисарес высоко отозвался о работе тренера вратарей мадридского Реала Луиса Льописа с Тибо Куртуа и Андреем Луниным.
«Куртуа – лучший вратарь, которого я когда-либо видел. Он очень хороший, суперталантливый, и он значительно вырос за последние годы под руководством Луиса Леписа.
Он поднял его от просто большого вратаря до самого лучшего в мире, и он также сделал Лунина одним из лучших в Лиге чемпионов. Его работу следует ценить. Тибо способен разрешать ситуации один в один и блокировать ворота», – сказал Сантьяго.
Ранее стало известно, что Куртуа получил травму в матче Лиги чемпионов с дортмундской Боруссией, из-за которой он пропустит встречу с Барселоной в ближайшую субботу. Так что в Эль-Классико должен сыграть Лунин.
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