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  4. Легенда испанского футбола: «Лунин – один из лучших вратарей ЛЧ»
Лига чемпионов
25 октября 2024, 04:49 |
68
0

Легенда испанского футбола: «Лунин – один из лучших вратарей ЛЧ»

Каньисарес похвалил тренера вратарей Реала и его подопечных

25 октября 2024, 04:49 |
68
0
Легенда испанского футбола: «Лунин – один из лучших вратарей ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Легендарный испанский эксголкипер Сантьяго Каньисарес высоко отозвался о работе тренера вратарей мадридского Реала Луиса Льописа с Тибо Куртуа и Андреем Луниным.

«Куртуа – лучший вратарь, которого я когда-либо видел. Он очень хороший, суперталантливый, и он значительно вырос за последние годы под руководством Луиса Леписа.

Он поднял его от просто большого вратаря до самого лучшего в мире, и он также сделал Лунина одним из лучших в Лиге чемпионов. Его работу следует ценить. Тибо способен разрешать ситуации один в один и блокировать ворота», – сказал Сантьяго.

Ранее стало известно, что Куртуа получил травму в матче Лиги чемпионов с дортмундской Боруссией, из-за которой он пропустит встречу с Барселоной в ближайшую субботу. Так что в Эль-Классико должен сыграть Лунин.

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Сантьяго Каньисарес Тибо Куртуа Андрей Лунин Лига чемпионов Луис Льопис Реал Мадрид
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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