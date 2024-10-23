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  4. У Куртуа снова проблемы. Лунин получит шанс в Эль-Класико?
Испания
23 октября 2024, 14:25 |
358
0

У Куртуа снова проблемы. Лунин получит шанс в Эль-Класико?

Бельгиец может пропустить из-за травмы 2-3 недели

23 октября 2024, 14:25 |
358
0
У Куртуа снова проблемы. Лунин получит шанс в Эль-Класико?
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (5:2).

Пресс-служба сливочных сообщает, что Куртуа получил повреждение аддуктора левой ноги. Испанские СМИ добавляют, что сроки восстановления бельгийца составят 2-3 недели. Это означает, что украинский вратарь Андрей Лунин уже в эту субботу выйдет в стартовом составе матча Ла Лиги против «Барселоны», который начнется в 22:00.

Андрей Лунин из-за травмы Куртуа уже успел провести два первых матча в сезоне – пропустил один гол от «Лилля» (0:1) и помог «Реалу» победить «Вильярреал» (2:0) в Ла Лиге, отыграв на ноль.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Андрей Лунин Тибо Куртуа травма
Дмитро Олійник Источник: ФК Реал Мадрид
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