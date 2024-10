У Куртуа снова проблемы. Лунин получит шанс в Эль-Класико?

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму в матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (5:2).



Пресс-служба сливочных сообщает, что Куртуа получил повреждение аддуктора левой ноги. Испанские СМИ добавляют, что сроки восстановления бельгийца составят 2-3 недели. Это означает, что украинский вратарь Андрей Лунин уже в эту субботу выйдет в стартовом составе матча Ла Лиги против «Барселоны», который начнется в 22:00.



Андрей Лунин из-за травмы Куртуа уже успел провести два первых матча в сезоне – пропустил один гол от «Лилля» (0:1) и помог «Реалу» победить «Вильярреал» (2:0) в Ла Лиге, отыграв на ноль.

