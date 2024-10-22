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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
22.10.2024 22:00 – FT 5 : 2
Боруссия Д
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Лига чемпионов
22 октября 2024, 23:59 | Обновлено 23 октября 2024, 00:18
1512
6

Безумный матч и камбек с 0:2. Реал в игре с семью голами разбил Боруссию

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев

22 октября 2024, 23:59 | Обновлено 23 октября 2024, 00:18
1512
6
Безумный матч и камбек с 0:2. Реал в игре с семью голами разбил Боруссию
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд

Во вторник, 22 октября, состоялся матч 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде. «Реал» победил – 5:2. Украинский вратарь Андрей Лунин провел матч в запасе – играл Тибо Куртуа.

«Боруссия» неожиданно побеждала мадридцев после первого тайма 2:0 – забивали Дониелл Мален и Джейми Байно-Гиттенс. Однако во втором тайме «Реал» отыгрался усилиями Антонио Рюдигера и Винисиуса Жуниора. Вывел вперед мадридцев Лукас Васкес на 83-й минуте, а затем Винисиус оформил хет-трик.

Отметим, что в финале ЛЧ 2023/24 «Реал» победил «Боруссию» 2:0.

«Реал» после трех туров основы ЛЧ имеет в активе шесть очков, у «Боруссии» тоже шесть пунктов.

Следующий матч в главном еврокубке «сливочные» сыграют против «Милана», матч состоится 5 ноября. В этот же день «Боруссия» будет принимать австрийский Штурм.

Лига чемпионов. Основной этап. 3-й тур, 22 октября.

Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд – 5:2

Голы: Рюдигер, 60, Винисиус Жуниор, 62, 86, 90+3, Васкес, 83 – Мален, 30, Байно-Гиттенс, 34.

Реал Мадрид: Куртуа, Менди, Рюдигер, Милитао, Васкес, Модрич (Камавинга, 71), Вальверде, Беллингем, Винисиус Жуниор, Мбаппе, Родриго (Тчуамени, 85).

Боруссия Д: Кобель, Бенсебайни, Шлоттербек, Зюле, Рюэрсон (Джан, 76), Нмеча (Байер, 76), Забитцер, Гиттенс (Антон, 55), Брандт, Мален (Гросс, 64), Гирасси.

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Антонио Рюдигер Винисиус Жуниор Дониелл Мален Джейми Байно-Гиттенс Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - Боруссия Д
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 6
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Harun Bakircioğlu
Ремонтада!!
Крутой камбек!
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+4
serhiy
Треба було дивитися цей матч ,а не Шахтаря.( Оце футбол !
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
pol-55
Арсенал забив,щоб зберегти нерви перейшов сюди,тут відразу гол,потім другий,коротко Футбол,але в 2му таймі такому Реалу рідко хто міг встояти,Боруссія на 5 не заслуговувала.
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0
TolsTIyELF
Винисиус молодец, вот как должны играть шахтерские бразильцы. 
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-1
Первый Среди Равных
самоубийтеся всією командою позорники
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-4
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