Безумный матч и камбек с 0:2. Реал в игре с семью голами разбил Боруссию

Во вторник, 22 октября, состоялся матч 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией».

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Матч прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде. «Реал» победил – 5:2. Украинский вратарь Андрей Лунин провел матч в запасе – играл Тибо Куртуа.

«Боруссия» неожиданно побеждала мадридцев после первого тайма 2:0 – забивали Дониелл Мален и Джейми Байно-Гиттенс. Однако во втором тайме «Реал» отыгрался усилиями Антонио Рюдигера и Винисиуса Жуниора. Вывел вперед мадридцев Лукас Васкес на 83-й минуте, а затем Винисиус оформил хет-трик.

Отметим, что в финале ЛЧ 2023/24 «Реал» победил «Боруссию» 2:0.

«Реал» после трех туров основы ЛЧ имеет в активе шесть очков, у «Боруссии» тоже шесть пунктов.

Следующий матч в главном еврокубке «сливочные» сыграют против «Милана», матч состоится 5 ноября. В этот же день «Боруссия» будет принимать австрийский Штурм.

Лига чемпионов. Основной этап. 3-й тур, 22 октября.

Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд – 5:2

Голы: Рюдигер, 60, Винисиус Жуниор, 62, 86, 90+3, Васкес, 83 – Мален, 30, Байно-Гиттенс, 34.

Реал Мадрид: Куртуа, Менди, Рюдигер, Милитао, Васкес, Модрич (Камавинга, 71), Вальверде, Беллингем, Винисиус Жуниор, Мбаппе, Родриго (Тчуамени, 85).



Боруссия Д: Кобель, Бенсебайни, Шлоттербек, Зюле, Рюэрсон (Джан, 76), Нмеча (Байер, 76), Забитцер, Гиттенс (Антон, 55), Брандт, Мален (Гросс, 64), Гирасси.

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